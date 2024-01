Bestes Fahrer-Duo? Mutige Aussage von Zak Brown

McLaren-CEO Zak Brown ist sich sicher: Oscar Piastri und Lando Norris sind das beste Fahrer-Duo in der Formel-1-Startaufstellung

Obwohl gleich mehrere Mehrfach-Weltmeister im aktuellen Formel-1-Feld für die Konkurrenz Gas geben, ist sich McLaren-CEO Zak Brown sicher: Sein Team hat das beste Fahrer-Duo in der Startaufstellung.

Mit Oscar Piastri hat McLaren eines der vielversprechendsten Talente der letzten Jahre an Bord geholt, und der junge Australier hat die hohen Erwartungen in seiner Rookie-Saison auch erfüllt. Der 22-jährige aus Melbourne schaffte es bei seinem 16. GP-Einsatz auf dem anspruchsvollen Rundkurs von Suzuka auf den dritten Platz und legte beim darauffolgenden Kräftemessen in Katar mit dem Sprint-Sieg und Rang 2 im GP noch einmal nach. Die Saison beendete er auf dem neunten Tabellenrang.

Sein Teamkollege Lando Norris wurde im vergangenen Jahr sechs Mal Zweiter und einmal Dritter und schloss die Saison als Gesamtsechster ab. Doch keiner der beiden konnte bisher einen GP-Sieg einfahren. Und in der aktuellen Formel-1-Startaufstellung finden sich einige Mehrfach-Weltmeister. Dennoch ist sich McLaren-CEO Zak Brown sicher, dass er das beste Duo im ganzen Formel-1-Feld unter seinen Fittichen hat.

Auf die Frage, welche Faktoren für den Erfolg in der Königsklasse nötig seien, erklärte der US-Amerikaner selbstbewusst: «Dazu brauchst du die zwei besten GP-Piloten der Welt und ich denke, wir haben das beste Fahrer-Duo in der Formel 1.» Norris hat bereits fünf Formel-1-Jahre mit dem Team aus Woking verbracht und bisher hat es der britische Rennstall nicht geschafft, ihm ein Auto zu geben, mit dem er regelmässig um den Sieg fahren kann.

Deshalb werden immer mehr Stimmen laut, die Norris in einem anderen Team sehen wollen. Auch Brown weiss, dass der 24-Jährige aus Bristol bei einigen Top-Teams einen guten Eindruck hinterlassen hat. «Wir würden ihn also lieber früher als später unter Vertrag nehmen», betont der 52-Jährige. «Ich denke auch, dass er seine Zeit bei McLaren sehr geniesst und es ist ein Traum, gemeinsam Rennen und einen WM zu gewinnen. Ich denke, dass Lando auch alles daran setzt, das mit uns zu erreichen», fügt er an.

Für viele Beobachter steht fest: Schafft es Norris in diesem Jahr nicht, seinen ersten GP-Sieg zu erobern, muss er sich ein besseres Team suchen. So erklärte etwa der frühere GP-Pilot und heutige TV-Experte Martin Brundle zum Thema: «Man muss sich natürlich alle Optionen offen halten. Loyalität zahlt sich zwar aus, vor allem heutzutage, denn man kann mit einem Formel-1-Team zusammen etwas aufbauen. Aber wenn er ein weiteres Jahr ohne Sieg erlebt, dann muss er das tun, und ganz allgemein sollte er dafür sorgen, dass er die beste Ausgangslage hat, um einen WM-Titel zu gewinnen.»

