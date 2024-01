Williams: Zwei neue Talente im Nachwuchskader

Das Williams-Team hat Alessandro Giusti und Sara Matsui in die «Williams Racing Driver Academy» aufgenommen. Der Franzose wird in der Formula Regional European Championship antreten, Sara tritt im Kart an.

Nachdem Red Bull die Früchte der umfangreichen Nachwuchsförderung im Formelsport hatte ernten dürfen, zogen auch die Gegner im Formel-1-Feld nach. Mittlerweile betreibt jeder Rennstall sein eigenes Programm, um die künftigen GP-Stars zu finden. Auch das Williams-Team hat mit der «Williams Racing Driver Academy» ein Nachwuchskader zusammengestellt, das nun um zwei Talente erweitert wird.

Einerseits wurde Alessandro Giusti aufgenommen, nachdem er in der Formula Regional European Championship eine beachtliche Rookie-Saison gezeigt und mit drei Siegen und vier Podestplätzen den sechsten Gesamtrang erobert hat. Der 17-jährige Franzose wird ein weiteres Jahr in dieser Klasse bestreiten.

Andererseits darf sich das japanische Kart-Talent Sara Matsui über die Aufnahme in die Williams-Academy freuen. Die 13-jährige Japanerin war im vergangenen Jahr in Teil der Honda Racing School, sie wird in diesem Jahr mit Kart Republic in der OKJ-Klasse antreten und zudem bei der 2024er-Ausgabe der «Champions of the Future Academy» dabei sein, die von der «F1 Academy unterstützt wird.

«Ich freue mich sehr, der Williams Racing Driver Academy beizutreten. Es ist ein ganz besonderes Gefühl, zu einem so renommierten Formel-1-Team zu wechseln. Ich kann es kaum erwarten, diese Erfahrung zu machen und eng mit dem Team an meiner Entwicklung zu arbeiten», freut sich Giusti über die Chance.

Matsui sagt: «Es ist eine Ehre, Teil der Williams Racing Driver Academy zu sein, und ich bin dankbar für die Chance, mit einem so traditionsreichen Team zu arbeiten. Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen in Europa zu sammeln und kann es kaum erwarten, dass die Saison beginnt.»

