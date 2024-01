Bruno Famin (Alpine): «Türe für Andretti ist offen»

​Der Autosport-Weltverband FIA hat dem US-amerikanischen Rennstallbesitzer Michael Andretti (61) grünes Licht gegeben, in die Formel 1 zu kommen. Alpine-Chef Bruno Famin wäre dafür offen, Motoren zu liefern.

Oktober 2023: Drei Tage vor seinem 61. Geburtstag erhielt Michael Andretti vom Autosport-Weltverband FIA die Nachricht, dass seine Bewerbung zum Einstieg in die Formel 1 akzeptiert ist. Damit könnte der US-amerikanische Rennstallbesitzer theoretisch schon 2025 mit zwei Autos in der Startaufstellung stehen, das Feld wäre dann neu 22 Wagen stark. Allein – das grüne Licht der FIA bedeutet noch nicht, dass nun alles in Butter ist.

Denn nun muss der US-Amerikaner eine Lösung mit Formula One Management (FOM) finden. Verankert ist gemäß der Formel-1-Verfassung Concorde-Agreement (das die technischen, sportlichen und finanziellen Belange im Dreieck FIA, FOM und Rennställe regelt) – ein neues Team muss nicht nur die Rahmenbedingungen der FIA erfüllen, sondern sich auch mit dem kommerziellen Rechteinhaber einigen, also mit der FOM unter dem Formel-1-Geschäftsleiter Stefano Domenicali.

Wann will Andretti einsteigen? Ex-IndyCar- und GP-Fahrer Michael Andretti sagte im Oktober 2023: «Wir zielen 2025 an, aber es kann auch 2026 werden. Jedenfalls haben wir ein Auto im Windkanal, und der Aufbau des neuen Rennwagenwerks und des Rennstalls in Sachen Personal geht weiter.»

Mitte November 2023 hat GM (derzeit sechstgrößter Autohersteller der Welt, nach produzierten Fahrzeugen) dem Autosport-Weltverband FIA ein wichtiges Signal gesendet: Die US-Amerikaner haben sich bei der FIA als Formel-1-Motorenhersteller eingeschrieben, dies ab 2028.



GM will in der Königsklasse mit der Marke Cadillac antreten. Cadillac ist seit 2017 im IMSA-Sport tätig und hat mehrfach den Langstreckenklassiker von Daytona gewonnen.



Das alles drängt die Frage auf: Wenn Andretti 2025 oder 2026 kommt – mit welchen Motoren will er dann antreten? GM jedenfalls wird noch nicht bereit sein.



Eine Übergangslösung könnte aus Frankreich kommen. Alpine-Teamchef Bruno Famin sagt: «Wir haben mit Andretti und General Motors gesprochen. Wenn das mit dem Einstieg klappt, dann nehmen wir diese Gespräche gerne wieder auf. Im Moment liegt alles auf Eis.»



«Wir hatten mit Andretti einen Vorvertrag, aber dann hat alles ein wenig länger gedauert als ursprünglich gedacht, und dieses Abkommen ist verfallen. Aber wir setzen uns mit Andretti gerne an einen Tisch, um eine gemeinsame Lösung zu finden.»



Der Renault-Konzern tritt mit der Marke Alpine in der Formel 1 an. Gegenwärtig wird nur das eigene Team mit Motoren ausgerüstet, ein Kundenrennstall gibt es im Gegensatz zu den anderen Motorherstellern nicht. Ganz im Gegensatz zu Ferrari, die mit Haas und Sauber arbeiten, oder Mercedes, die Aston Martin, McLaren und Williams mit Antriebseinheiten ausrüsten.





Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

07. Februar: Alpine

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island