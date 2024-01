Carlos Sainz enthüllt über Audi: «Klar wird geredet»

​Der Vertrag von Carlos Sainz bei Ferrari läuft Ende 2024 aus. Sein Vater gleichen Namens gibt zur: «Ich bin Teil der Audi-Familie. Da ist es klar, dass wir zuhause über Audi und die Formel-1-Zukunft reden.»

Carlos Sainz senior (61) hat mit Audi eben zum vierten Mal die berühmte Dakar-Rallye gewonnen (nach 2010, 2018 und 2020). Nicht zuletzt wegen seiner Verbindung zum deutschen Autohersteller wird in Spanien anhaltend spekuliert: Sein Sohn gleichen Namens ist bei Audi ein Thema, wenn die Marke mit den vier Ringen 2026 in die Formel 1 kommt.

Zweiter Anhaltspunkt: Der heutige Sauber-CEO Andreas Seidl war bei McLaren Teamchef, als dort der junge Sainz engagiert war. Es ist kein Geheimnis, dass sich die beiden schätzen und mögen.

Der 29-jährige Sainz junior hat immer abgewiegelt, dass sich da mit Audi etwas anbahne. Verschiedene Male hat der zweifache GP-Sieger betont: «Ich sehe meine Zukunft bei Ferrari.»

Aber Sainz senior sagt auf dem Portal Motor.es: «Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie ernsthaft Audi an Motorsportprojekte herangeht. Für mich ist es daher nur eine Frage der Zeit, bis Audi in der Formel 1 Erfolg haben wird. Gegenwärtig werden alle Puzzle-Teile ans richtige Ort gelegt, um ein solides Projekt aufzubauen.»



«Ich bin Teil der Audi-Familie, da ist es klar, dass wir zuhause über Audi reden und darüber, was sie in Zukunft alles erreichen können.»





Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

07. Februar: Alpine

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island