Toto Wolff über Mercedes 2024: Endlich ein Rennauto

​Der Formel-1-Rennstall von Mercedes hat 2023 erstmals in zehn Jahren keinen Grand Prix gewinnen können. Mit dem 2024er Renner soll alles besser werden. Teamchef Toto Wolff ist zuversichtlich.

Mercedes-Benz hat in den vergangenen zwei Formel-1-Jahren hartes Brot essen müssen: Nur ein Sieg in zwei Saisons, mit George Russell in Brasilien 2022. 2023 konnte Mercedes also nicht gewinnen, die erste sieglose Saison seit 2012!

Teamchef Toto Wolff ist der Erste, der zugibt: Mercedes hat sich beim Schritt in die neuen Flügelwagen-Epoche schwergetan. Aber im Gespräch mit den Kollegen des Telegraph klingt der 52-jährige Österreicher zuversichtlich: «Wir hatten unlängst Anthony Davidson im Rennsimulator, und er hat virtuell mit dem 2024er Auto den Melbourne-Straßenkurs befahren. Danach hat er gesagt: ‚Erstmals seit zwei Jahren fühlt sich das Auto endlich wieder wie ein Rennauto an.’»

Der Wiener Wolff weiter: «Gewiss, nicht immer stimmen Simulation und Ergebnisse auf der Rennstrecke überein. Aber wir müssen positiv bleiben. Wir können ja schlecht in die Saison gehen mit dem Gedanken, was alles unmöglich ist. Gerade McLaren hat 2023 bewiesen, welch tolle Fortschritte drinliegen.»

«Lewis Hamilton und George Russell haben sich beide für zwei weitere Jahre bei uns verpflichtet, nun schulden es unseren Fahrern, ihnen ein möglichst gutes Auto hinzustellen.»





