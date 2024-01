Sergio Pérez: Ehrgeiziges Hauptziel für Saison 2024

Sergio Pérez erlebte 2023 einen starken Saisonstart, hatte danach aber keine Chance mehr gegen seinen Red Bull Racing-Teamkollegen Max Verstappen. Der Mexikaner weiss, was er besser machen muss.

Im vergangenen Jahr erzielte Sergio Pérez sein bisher bestes WM-Ergebnis. Der Red Bull Racing-Routinier wurde WM-Zweiter und reihte sich damit direkt hinter seinem Teamkollegen Max Verstappen ein. Doch der teaminterne Vergleich zeigt: Die beiden Stallgefährten hatten sehr unterschiedliche Leistungen an den Tag gelegt.

Während der Niederländer auf dem Weg zu seinem dritten Titelgewinn in Folge 19 GP-Siege feierte, musste sich Pérez mit zwei ersten Plätzen begnügen. Diese fuhr er im zweiten und vierten Kräftemessen des Jahres in Saudi-Arabien und Aserbaidschan ein. Danach schaffte er es zwar drei Mal als Zweiter über die Ziellinie. Am Ende hatte er aber weniger als die Hälfte aller Punkte gesammelt, die sein Teamkollege erobert hatte.

Die Kritik an Pérez wurde denn auch immer lauter, und auch der Mexikaner selbst übt sich in Selbstkritik. Rückblickend erklärt er im Interview mit «Auto Hebdo»: «Ich will in diesem Jahr konstanter sein und einen guten Schwung aufbauen, denn im vergangenen Jahr fehlte die Entwicklung.»

«Der Start in die Saison verlief gut, ich war auf Augenhöhe mit Max, doch im Laufe der Saison konnte ich mich nicht verbessern, ein paar Mal ging es sogar in die falsche Richtung», betonte der 34-Jährige aus Guadalajara. Und er wiederholte noch einmal: «Das ist mein Hauptanliegen für die anstehende Saison, ich will mich im Laufe der Saison weiterentwickeln, ganz unabhängig davon, wie die Ausgangslage ist.»

Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

07. Februar: Alpine

08. Februar: Visa Cash App RB

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island