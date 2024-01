Lando Norris: McLaren-Vertrag vorzeitig verlängert!

​Der Engländer Lando Norris (24) hat bei McLaren ein neues Mehrjahres-Abkommen unterzeichnet. Der WM-Sechste von 2021 und 2023 sagt: «McLaren ist mehr als ein Rennstall, es ist meine Familie.»

Der Engländer Lando Norris bleibt dem Traditionsrennstall McLaren treu: Der 24-Jährige aus Bristol hat beim zweitältesten GP-Team einen neuen Mehrjahresvertrag unterzeichnet. Das bisherige Abkommen galt bis Ende 2025. Um wie viele Jahre das erweitert worden ist, wird nicht gesagt.

Norris, der seit 2019 für McLaren fährt: «Ein prima Gefühl, auf Jahre hinaus in Papaya antreten zu können. Ich bin mit McLaren gewachsen und fühle mich hier am richtigen Ort. McLaren ist nicht nur ein Rennstall für mich, McLaren ist meine Familie.»

«Wir haben eine aufregende Reise hinter uns, aber wie wir uns 2023 gesteigert haben, das zeigt mir, wozu McLaren in den kommenden Jahren fähig ist.»

McLaren hat in der zweiten Saisonhälfte 2023 markant zugelegt, Norris konnte ab Silverstone sieben Podestplätze einfahren, sechs Mal als Zweiter, ein Mal als Dritter.



Die Ironie am Ganzen: Den ersten Formel-1-Sieg von McLaren seit Daniel Ricciardo 2021 in Monza fuhr nicht Norris nach Hause, sondern sein australischer Stallgefährte Oscar Piastri, beim Sprint von Katar.



McLaren-CEO Zak Brown: «Ich bin sehr glücklich, dass wir auf Jahre hinaus weiter mit Lando arbeiten können. Er zeigt Hingabe und Hunger, und er treibt das ganze Team Richtung Spitze an. Im vergangenen Jahr hat er bei unseren erheblichen Fortschritten eine elementare Rolle gespielt.»



McLaren-Teamchef Andrea Stella: «Ich freue mich sehr, dass wir über 2025 hinaus Lando in unserem Team haben. Das unterstreicht, dass wir uns gegenseitig vertrauen. Seit seinen ersten Runden in einem Formel-1-McLaren 2017 habe ich miterleben können, wie er sich als Racer entwickelt hat. Wir teilen das Ziel, bei der Vergabe des WM-Titels ein Wörtchen mitzureden.»





