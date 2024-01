Land Norris: Nicht nur mit McLaren verhandelt

Lando Norris wird auch die nächsten Jahre mit McLaren in der Formel-1-WM antreten

Das McLaren-Team hat am Freitag bestätigt, dass Lando Norris seinen Vertrag um mehrere Jahre verlängert hat. Der 24-jährige Brite gesteht: Er sprach vor der Unterzeichnung auch mit anderen Formel-1-Teams.

Obwohl Lando Norris in der vergangenen Saison erneut das Ziel vom ersten GP-Sieg verfehlt hat, wird der McLaren-Star als eines der grössten Talente im Formel-1-Feld gehandelt. Der 24-jährige Brite hat in seinen bisherigen fünf Jahren in der Königsklasse 13 GP-Podestplätze errungen, sieben davon als Zweitplatzierter. Die Saison 2023 schloss er auf dem sechsten WM-Rang ab, und wiederholte damit sein bisher bestes Gesamtergebnis von 2021.

Viele Formel-1-Experten sahen den schnellen McLaren-Piloten bereits in einem Top-Team-Cockpit, das lag nicht zuletzt daran, dass Norris auch von gegnerischen Teamchefs wie etwa Red Bull Racing-Teamoberhaupt Christian Horner ausführlich gelobt wurden. Doch der Engländer entschied sich, seinen Traum vom WM-Titel weiterhin im Auto des Traditionsrennstalls aus Woking zu verfolgen.

Gespräche gab es aber auch mit anderen Teams, gesteht er im Interview mit «Sky Sports F1». «Die Entscheidung fiel mir leicht, auch wenn die Diskussionen etwas andauerten. Ich musste nicht wirklich nach anderen Optionen Ausschau halten, deshalb war es keine schwierige Wahl, die ich treffen musste», beteuert Norris zwar.

Gleichzeitig räumt er ein: «Ich werde jetzt nicht lügen und sagen, es gab keine Diskussionen mit anderen Teams, die gibt es immer hie und da, man spricht miteinander und schaut, welche Angebote bestehen. Aber es ging nie darüber hinaus. Es gibt dann auch immer Geschichten in den Medien, und das ist für die Mitarbeiter im Werk, die an den Teilen für mein Auto arbeiten, sicherlich nicht das Beste, wenn sie hören, dass ich da oder dort hingehen werde. Auch deshalb wollten wir klare Verhältnisse schaffen, damit die Gerüchte aufhören.»

