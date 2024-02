Formel 1 in Silverstone: Vertrag bis inklusive 2034

Max Verstappen in Silverstone 2023

​1950 wurde auf dem einstigen Flugfeld von Silverstone der erste Formel-1-WM-Lauf durchgeführt. Die Königsklasse wird noch eine ganze Weile lang dortbleiben – neues Abkommen bis einschließlich 2034.

Ein weiteres Puzzle-Teil für die Formel 1 der Zukunft liegt an seinem Ort: Zwischen dem Silverstone-Pistenbesitzer BRDC (British Racing Drivers’ Club) und Formula One Management ist ein neues Zehnjahresabkommen unterzeichnet worden, damit bleibt die Königsklasse bis inklusive 2034 nicht nur «Home of British Motor Racing», sondern auch das Zuhause des britischen Formel-1-WM-Laufs.

Die Daily Mail spekuliert, dass der BRDC dafür eine Antrittsgebühr von jährlich 30 Millionen Pfund (35 Millionen Euro) überweisen muss. Zu solchen Zahlen nehmen weder der BRDC noch die Formel 1 Stellung.

Das neue Abkommen dürfte Gerüchten über einen Stadt-GP in London den Riegel schieben. Seit Jahren wird davon gesprochen, dass die Formel 1 mitten in der britischen Hauptstadt antreten soll, aber diese Pläne sind nüchtern betrachtet aus logistischen Gründen zum Scheitern verurteilt.

Silverstone ist jedes Jahr ein Publikumsmagnet. Für die 2023er Ausgabe des Traditions-GP wurden am ganzen Wochenende 480.000 Besucher gezählt, mehr als 160.000 alleine am Sonntag.



Baumeister des neuen Vertrags sind Formel-1-CEO Stefano Domenicali sowie Peter Digby als Vorstands-Chef des BRDC sowie Stuart Pringle als Geschäftsführer der Silverstone-Rennstrecke.



Hier die Laufzeiten der gegenwärtigen Formel-1-Rennen, die Reihenfolge entspricht dem WM-Ablauf 2024.

Bahrain 2036

Saudi-Arabien 2030

Australien 2037

Japan 2024

China 2025

USA (Miami) 2031

Italien (Imola) 2026

Monaco 2025

Kanada 2031

Spanien 2026

Österreich 2030

Großbritannien 2034

Ungarn 2032

Belgien 2025

Niederlande 2025

Italien (Monza) 2025

Aserbaidschan 2026

Singapur 2028

USA (Austin) 2026

Mexiko 2025

Brasilien 2030

USA (Las Vegas) 2032

Katar 2032

Abu Dhabi 2030

Madrid: 2026–2035





Formel-1-Präsentationen

08. Februar: Visa Cash App RB

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* im Sprint-Format