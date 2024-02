Max Verstappen: «Mir ist egal, wie das Auto aussieht»

Grund zur Sorge für die Konkurrenz: Max Verstappen hatte von Anfang an ein gutes Gefühl im RB20

Formel-1-Champion Max Verstappen stellte sich vor seinem letzten Vorsaison-Testeinsatz noch einmal den Fragen der Journalisten. Der Red Bull Racing-Star erklärte dabei, worauf er bei seinem neuen GP-Renner achtet.

In Bahrain durfte sich Max Verstappen über einen erfolgreichen Teststart freuen. Der alte und neue Weltmeister drehte mit 1:31,344 min die schnellste Runde des Tages, mit 142 Umläufen legte er auch mehr Kilometer als jeder andere GP-Pilot am ersten Tag zurück. Und am Ende zog er auch eine gute Zwischenbilanz und erklärte, dass sein neuer Dienstwagen gut reagiere und über eine hervorragende Fahrzeug-Balance verfüge.

Am letzten Vorsaison-Testtag bekräftigte er vor seinem letzten Testeinsatz: «Insgesamt war es ein sehr guter erster Tag.» Und er erklärte lachend: «Ich hätte mir nicht mehr wünschen können, tatsächlich hätte ich mir weniger Runden gewünscht.» Etwas ernster fügte er an: «Ich habe viele Runden gedreht und alles lief gut, die Balance war wirklich gut und wir haben viel ausprobiert, auch damit ich das Auto mehr verstehe und Fortschritte machen kann. Und wir haben unser Programm ohne Sorgen abspulen können. Es war also wirklich ein guter Tag für mich.»

Auf die Frage, ob sein Tag mehr Potenzial habe als der Vorgänger, der in 21 von 22 Grands Prix siegreich war, erklärte der Niederländer: «Das Team ist überzeugt, dass es mehr Potenzial zu finden gibt, und nun liegt es an uns, dieses auszuschöpfen.»

Später erklärte der dreifache Champion angesichts der deutlichen Unterschiede zwischen dem RB19 von 2023 und dem RB20, in dem er in diesem Jahr in der Formel-1-WM antreten wird: «Ich vertraue dem Team, die richtigen Entscheidungen bei der Entwicklungsrichtung zu treffen.»

Und in seiner unverwechselbaren Art stellte Verstappen auch klar: «Mir ist ehrlich gesagt egal, wie das Auto aussieht, solange es schnell ist. Beim Filmtag regnete es leider, deshalb haben wir da nicht viel über das Auto erfahren, aber sobald ich hier am Steuer sass, fühlte es sich ziemlich normal an. Das Gefühl war von Anfang an gut.»

Verstappen betonte auch auf die entsprechende Frage: «Wenn das Auto schlechter als der Vorgänger wäre, dann hätten wir einen schlechten Job gemacht. Natürlich ist es eine Verbesserung, aber ich bin mir sicher, dass auch alle anderen Teams ihre Fahrzeuge verbessern konnten.»

Bahrain-Test 23. Februar, Stand nach vier Stunden

1. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:31,247 (58)

2. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:31,483 (38)

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W15, 1:31,999 (45)

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:32,038 (46)

5. Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32,108 (20)

6. Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:32,583 (30)

7. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:33,053 (74)

8. Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:33,079 (52)

9. Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33,528 (28)

10. Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:37,673 (70)





Bahrain-Test 22. Februar

1. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:29,921 (84 Runden)

2. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:30,679 (129)

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W15, 1:31,066 (123)

4. Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:31,256 (52)

5. Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:31,361 (88)

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:31,750 (54)

7. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:32,029 (96)

8. Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:32,199 (78)

9. Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:32,227 (97)

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32,328 (35)

11. Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:32,578 (43)

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33,053 (31)

13. Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33,715 (38)

14. Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:33,804 (33)

15. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:36,611 (93)

16. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:37,509 (31)

17. Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:38,074 (40)

Erst am 22. Februar wieder im Einsatz:

Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT





Bahrain-Test 21. Februar

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:31,344 min (142 Runden)

2. Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32,484 (72)

3. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:32,584 (69)

4. Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:32,599 (51)

5. Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:32,805 (60)

6. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33,007 (53)

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33,247 (64)

8. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33,385 (77)

9. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:33,658 (57)

10. Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33,871 (62)

11. Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:33,882 (21)

12. George Russell (GB), Mercedes W15, 1:34,109 (121)

13. Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34,136 (64)

14. Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34,431 (68)

15. Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34,587 (40)

16. Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:34,677 (60)

17. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35,692 (66)

18. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:35,906 (81)