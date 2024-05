Philipp Eng: Wird Imola wieder ein Thriller?

DTM-Pilot und ServusTV-Experte Philipp Eng analysierte im Hangar-7 das pompöse Rennwochenende von Miami und die Probleme von Weltmeister Max Verstappen.

Der ehemalige DTM-Pilot Philipp Eng war am Montag zu Gast in der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7», in der über die Geschehnisse beim Formel-1-Wochenende von Miami gesprochen wurde. Der Salzburger lobte vor allem die Leistung des britischen Premieren-Siegers Lando Norris (McLaren), der satte 110 Rennen für den ersten Sieg benötigt hatte.

Im Hangar-7 am Salzburger Flughafen war dann auch das Rennen von Weltmeister Max Verstappen ein Thema. Der dreifache Weltmeister aus dem Red Bull Racing Team verlor die Führung aufgrund der Safety-Car-Phase an Norris, der danach unwiderstehlich fuhr. «Ich glaube, das grösste Problem war sicherlich, dass er in der Schikane über den Poller gefahren ist», analysierte Eng.

Eng strich hervor: «Man sieht in den Aufnahmen, dass er da richtig drübergeräubert ist. Er hat ja unten ein relativ grosses Fundament am Wagen. Der Grossteil des Abtriebes kommt bei diesen neuen Autos vom Unterboden. Und wenn du da einen kleinen Schaden hast, es muss nur ein kleines Loch sein, und das war sicher der Fall, dann verlierst du enorm an Performance.»

«Wenn das Feld so dicht beisammen ist, wie jetzt in der heutigen Formel 1 und speziell in Miami, kann das einen Riesenterschied machen. Ich bin in ein grosser Fan, obwohl ich es auch kommentiere, und es ist schön anzusehen, wie eng das Feld beisammen ist. Die Rundenzeiten waren im Zehntelbereich, Runde für Runde, und das ist für mich Sport auf höchstem Niveau.»

Eine Prognose wollte Eng nicht abgeben: «Es ist so schwer abzuschätzen. Wir haben schon Rennen gesehen, in denen Max weit vorne war. In Miami hat aber die Tagesform entschieden, und es könnte auch in Imola so sein. Aber wir schauen da in die Glaskugel, das Feld ist so eng beisammen. Ich freue mich zu sehen, was in Imola sein wird.»

Zur diesmal gestrichenen pompösen Fahrer-Vorstellung in der prallen Sonne von Miami sagte Eng: «Letztes Mal war es für mich persönlich viel zu viel, wie die Fahrer angekündigt worden sind. Du bist als Fahrer eine halbe Stunde vor dem Rennen so fokussiert. Du willst am liebsten die ganze Zeit mit dem Performance-Ingenieur und dem Renningenieur sprechen, was ist unsere Strategie, worauf muss ich im ersten Stint aufpassen und vieles mehr. Im Vorjahr hatten sie wohl nicht die Chance, mit den Ingenieuren zu sprechen. 2023 war es einfach zu viel. Es war für mich auch nicht mehr amerikanisch. Okay, es ist etwas lauter als in Europa. Doch es war kein realistisches Bild, wie in den USA Motorsport gemacht wird.»

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +16,407*

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

*5-sec-Zeitstrafe wegen Kollision mit Piastri

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 103

03. Leclerc 98

04. Norris 83

05. Sainz 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 239 Punkte

02. Ferrari 187

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0