Pérez zu Fast-Crash mit Verstappen: «Ziemlich knapp»

Zu Beginn des Miami-Grand-Prix kam es fast zur Kollision der beiden Red Bull Racing-Boliden. Sergio Pérez gibt zu, dass er fast seinen Teamkollegen ausgeschaltet hätte – und es ziemlich knapp gewesen ist.

Red Bull Racing-Pilot Sergio Pérez gibt zu, dass er Glück hatte, seinen Teamkollegen Max Verstappen nicht versehentlich nach dem Start auszuschalten, nachdem er einen «optimistischen Start» (so Teamchef Horner) hingelegt hatte.

Gleich nach dem Start in Miami wird es brenzlig für die beiden Piloten von Red Bull Racing: Max Verstappen kommt gut weg – Sergio Pérez auch. Der Mexikaner zieht in Kurve 1 rüber, wählt die innere Linie im Duell mit Charles Leclerc und erwischt dabei fast seinen Teamkollegen im Heck. Pérez weicht dann aus, verlässt die Ideallinie.

Pérez: «Ich hatte einen guten Start, Charles hatte einen wirklich schlechten Start. Aber sobald ich bremste, gab es keinen Grip mehr. Abseits der Ideallinie gab es keinen Grip und ich blockierte schließlich. Ich habe Max fast ausgeschaltet. Es war ziemlich knapp.»

Teamchef Christian Horner gab zu, dass es ein schwieriger Moment für das Team war.

Der Brite zu Pérez: «Sein Start war optimistisch.» Und: «Dann hat ihm Leclerc in der ersten Kurve ein Fenster gelassen. Er hat es versucht, und dann ist er offensichtlich sehr tief reingekommen und hatte Glück, dass er Max in der ersten Kurve nicht erwischt hat, und dann den Ferrari, der nach der ersten Kurve wieder auf die Strecke kam. Ich war also froh, dass beide Autos das überlebt haben.»

Der Mexikaner beendete das Rennen schließlich als Fünfter, wurde aber durch eine Zeitstrafe für Carlos Sainz um einen Platz nach vorne geschoben.

Pérez: «Ich denke, wir haben heute um eine gewisse Pace gekämpft», sagte er. «Wir haben es einfach nicht geschafft, die Pace zu finden, wenn wir sie brauchten. Das ist etwas, woran wir arbeiten müssen, um zu verstehen, warum.»

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +16,407*

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

*5-sec-Zeitstrafe wegen Kollision mit Piastri

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 103

03. Leclerc 98

04. Norris 83

05. Sainz 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 239 Punkte

02. Ferrari 187

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0