Martin Brundle: «Das war Landos einziger Fehler»

Der frühere GP-Pilot Martin Brundle lässt noch einmal das Rennen in Miami und den Debüt-Sieg von Landsmann Lando Norris Revue passieren und erklärt, wo sich der McLaren-Star einen Fehler geleistet hat.

Dass Lando Norris das Zeug zum GP-Sieger hat, stand schon vor seinem ersten Formel-1-Triumph in Miami fest. Denn der McLaren-Pilot war dem ersten Platz schon einige Male zuvor nahe gekommen. Das weiss auch Martin Brundle, der in seiner neuesten Kolumne auf «Skysports.com» erklärt: «Natürlich hätte Lando wohl schon 2021 in Russland und vielleicht auch im gleichen Jahr in Monza gewinnen sollen. Doch es sollte nicht sein und schon kamen Zweifel auf, ob und wann es soweit sein würde.»

«Es ist leicht gesagt, dass die Safety-Car-Phase in der 28. Runde ein Glücksfall für ihn war, aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Norris musste in der ersten Phase hinter Sergio Pérez abwarten, nachdem dieser sich die Schrecksekunde auf der rutschigen Innenbahn der ersten Kurve geleistet hatte. Dadurch verlor er den Anschluss», schildert Brundle. Wie durch ein Wunder und dank geschicktem Ausweichen gab es dadurch keine Ausfälle, fügt der GP-Veteran an.

«Sobald er durchgekommen war, schlug er im verbesserten McLaren ein starkes Tempo an, genauso wie sein Teamkollege Oscar Piastri, der einige der neuen Teile am Auto hatte. Er hielt sich zunächst in Schlagdistanz zu Max Verstappen, gleichzeitig hielt er die beiden Ferraris in Schach. Max musste richtig Gas geben, und er leistete sich einen seltenen Fehler in der Schikane in den Kurven 14 und 15, als er den Poller umfuhr, der den Scheitelpunkt markierte. Danach rumpelte er über die Randsteine und den Notausgang. Dabei beschädigte er sein Auto und verursachte eine virtuelle Safety-Car-Phase», erinnert sich der 64-Jährige.

«McLaren konnte länger und schneller fahren, dadurch ergab sich die Möglichkeit, während der Safety-Car-Phase, die auf den Crash von Logan Sargeant und Kevin Magnussen folgte, an die Box zu gehen. Dadurch verlor er nur elf statt wie üblich 20 Sekunden, da seine Rivalen im Schleichgang hinter dem Safety-Car unterwegs waren» fährt Brundle fort.

Ganz fehlerlos blieb Norris in der Folge nicht, wie der 158-fache GP-Teilnehmer betont: «Sobald das Safety-Car den neuen Leader einholte, hatte Lando die Wahl: Er konnte entweder aus der letzten Kurve herausbeschleunigen oder bis zur Ziellinie schleichen, um dann erst aufs Gas zu gehen, und so sicherzustellen, dass die Distanz bis zur ersten Bremszone kurz ausfiel. Doch stattdessen entschied er sich für etwas dazwischen, und das war Landos einziger Fehler. Denn Verstappen lauerte schon auf seine Chance und es war nicht klar, wer von den beiden als Leader aus der ersten Kurve kommen würde.»

«Norris stieg spät in die Eisen, hielt das Auto gerade noch auf der Strecke, und zeigte danach eine überlegene Fahrt, bis er am Ende mit 7,6 sec Vorsprung ins Ziel kam. Das Team ist überzeugt, dass er genug Renntempo hatte, um auch ohne die Safety-Car-Phase zu gewinnen, aber das werden wir natürlich nie erfahren», fügte Brundle an.

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +16,407*

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

*5-sec-Zeitstrafe wegen Kollision mit Piastri

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 103

03. Leclerc 98

04. Norris 83

05. Sainz 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 239 Punkte

02. Ferrari 187

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0