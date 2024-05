Ferrari mit Filmtagen und Upgrade vor Imola-Rennen 09.05.2024 - 07:28 Von Silja Rulle

© Christoph Holland / circuitpics.de Neuer Lack in Miami: Beim ersten US-Grand-Prix des Jahres fuhr Ferrari mit blauen Akzenten für den neuen Sponsor. In Imola sollen neue Teile an den Boliden kommen

Wie in Italien berichtet wird, soll Ferrari am Donnerstag und Freitag zwei Filmtage nutzen, um Upgrades zu testen, die in Imola am Auto sein sollten. Warum das erste große Ferrari-Upgrade ausgerechnet in Italien kommt…