Fred Vasseur (Ferrari): «Gut für die Formel 1»

In Miami hatte Ferrari-Star Carlos Sainz das Pech, vor der Safety-Car-Phase an die Box abzubiegen. Der Spanier kassierte später noch eine Strafe. Dennoch zieht Ferrari-Teamchef Fred Vasseur eine positive Bilanz.

Das Ferrari-Team musste sich in Miami mit den GP-Rängen 3 und 5 begnügen, dabei waren die roten Renner aus Maranello flott unterwegs. Doch der Rennverlauf verhinderte ein besseres Ergebnis. Charles Leclerc, der von Startplatz 2 aus der ersten Reihe ins Rennen ging, musste sich nach einem schwachen Start und einer Schrecksekunde mit dem dritten Platz begnügen.

Sein Teamkollege Carlos Sainz kam als Vierter ins Ziel, kassierte hinterher aber eine 5-sec-Zeitstrafe für ein unliebsames Treffen mit dem McLaren von Oscar Piastri, was ihn auf den fünften Platz hinter Sergio Pérez zurückwarf. Ferrari-Teamchef Fred Vasseur war dennoch zufrieden mit dem sechsten Grand Prix der Saison.



Der 55-Jährige erklärte bei den Kollegen von «Sky»: « Zuallererst will ich McLaren und Lando zum Sieg gratulieren, ich denke, sie haben ihn verdient. Sie haben einen grossartigen Job gemacht und Lando hat nun schon einige Jahre auf diesen ersten Triumph in der Formel 1 gewartet. Ich freue mich sehr für sie.»



Und der Franzose ergänzte: «Ich denke, es war insgesamt ein gutes Rennen für die Formel 1. Denn wir hatten einen guten Mehrkampf um den Sieg un die Podestplätze, drei oder vier Teams waren im Fight dabei. Das ist gut für die Show und damit auch für die Formel 1.»

Auch mit Blick auf die eigene Leistung war Vasseur zufrieden: «Ich denke, wir hatten von Anfang an das Tempo, um mitzukämpfen, aber letztlich bestimmte die Position auf der Strecke das Ergebnis. Denn das Überholen war nicht einfach. Carlos hatte etwas Pech mit dem Start von Pérez und dem Zwischenfall mit Piastri. Aber es ist, wie es ist und insgesamt war es ein gutes Ergebnis für das Team.»

Mit Blick auf das nächste Kräftemessen in Imola erklärte der Teamchef der Roten aber auch: «Wir müssen versuchen, etwas mehr aus dem Auto herauszuholen.» Und er verriet: «Wenn man ein Upgrade bringt, erwartet man natürlich einen Schritt nach vorne, und wir werden neue Teile dabei haben. Aber ich würde sagen, es ist auch sehr wichtig, das ganze Wochenende hindurch das Potenzial des Autos ausschöpfen zu können. Ich denke, dass wir uns darauf konzentrieren müssen, denn wir dürfen nicht davon ausgehen, dass das Upgrade alleine für ein gutes Abschneiden sorgen wird.»

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +16,407*

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

*5-sec-Zeitstrafe wegen Kollision mit Piastri

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 103

03. Leclerc 98

04. Norris 83

05. Sainz 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 239 Punkte

02. Ferrari 187

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0