Ayao Komatsu über Hülkenberg: «Ein grosser Verlust»

Haas-Teamchef Ayao Komatsu sprach in Imola über die Qualitäten von Nico Hülkenberg. Der Japaner äusserte sich auch zu Oliver Bearmans FP1-Einsatz und Kevin Magnussens drohende Rennsperre.

Am Trainingsfreitag in Imola waren für das Haas-Team drei Fahrer im Einsatz: Neben den Stammfahrern Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen durfte auch Ferrari-Reservist Oliver Bearman für den US-Rennstall ausrücken. Der Engländer nahm im Auto von Magnussen am ersten freien Training teil und beendete die Session auf Position 15.

Für seinen Einsatz wurde der Teenager von Teamchef Ayao Komatsu gelobt: «Wir haben ein Standart-Programm fürs erste Training abgespult. Beim ersten Run ging es darum, die Strecke und das Auto kennenzulernen, bei der zweiten Ausfahrt hat er dann ein paar Quali-Simulationen absolviert und beim letzten Run richteten wir unser Augenmerk aufs Reifenmanagement und die Konstanz. Er hat erneut sehr, sehr gute Arbeit abgeliefert.»



Der Japaner verriet auch: «Er bleibt entspannt und versteht, bei jedem Einsatz, jedem Run und jeder Runde, was seine Aufgabe ist. Und er absorbiert alle Informationen sehr schnell – sowohl jene aus der vorangegangenen Runde als auch jene, die er durch das Feedback der Ingenieure sammelt. Er leistete sich keine Fehler und hat einen grossartigen Job gemacht.»



Auf die Frage, was der 19-Jährige tun müsse, um für 2025 ein Haas-Cockpit zu bekommen, erklärte Komatsu: «Ich denke, er sollte einfach so weitermachen, wie bisher. Wir haben uns seine heutige Leistung noch nicht im Detail angeschaut, aber wie schon in den vorherigen Trainingseinsätzen, die er für uns im vergangenen Jahr absolviert hat, konnte er auf den ersten Blick eine fehlerfreie Leistung abliefern. Wenn er das weiterhin tut, wird er schwer zu ignorieren sein.»

Natürlich wurde Komatsu auch auf den Verlust von Nico Hülkenberg angesprochen. Der Deutsche wird im nächsten Jahr für das Sauber-Team antreten, das ab 2026 als Audi-Werksteam an den Start gehen wird. In Miami verriet er, dass die Haas-Teamleitung nichts unversucht liess, um ihn an Bord zu halten. Komatsu sagte dazu: «Seit Nico zu uns gekommen ist, liefert er gerade im Qualifying-Trimm unglaubliche Leistungen ab.»

«Auch was er im Auto spürt, ist gerade für uns als kleineres Team sehr wichtig. Denn bei uns spielt der Fahrer bei der Frage, in welche Richtung wir entwickeln müssen, eine grössere Rolle als bei den grösseren Teams, deren Strukturen und Prozeduren ausgeklügelter sind. Deshalb ist es schon ein grosser Verlust, und deshalb haben wir auch versucht, ihn zu halten. Aber wir verstehen seine Gründe», ergänzte der 48-Jährige.

Letztlich wurde Komatsu auch auf das Strafpunkte-Konto von Magnussen angesprochen, der mit zehn Zählern nur noch zwei Punkte von einer Rennsperre entfernt ist. «Natürlich haben wir darüber gesprochen und es ist klar, dass auch Kevin eine Rennsperre vermeiden will. Er weiss auch, was er zu tun hat.»

2. Training, Imola

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,906 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,098

03. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:16,286

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:16,297

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,311

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:16,423

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,447

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:16,552

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:16,826

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:16,838

11. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:16,967

12. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,980

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,991

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:17,008

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,064

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:17,088

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:17,129

18. Alex Albon (T), Williams, 1:17,135

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:17,606

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:17,848





1. Training, Imola

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,990 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,094

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,120

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,233

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,240

06. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:17,388

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17,408

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,602

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,807

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,867

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,905

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:18,072

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:18,142

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:18,612

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:18,667

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:18,827

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:19,129

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:19,901

19. Alex Albon (T), Williams, 1:20,050

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:21,059