Sergio Pérez beschimpft Esteban Ocon: «So ein Idiot!»

​Im intensiven Sprint-Qualifying hatten einige Piloten eine dünne Zündschnur. So auch Sergio Pérez (Red Bull Racing), der sich von Alpine-Fahrer Esteban Ocon behindert glaubte und am Funk zeterte.

Die Ausgangslage für Red Bull Racing zum Sprint auf dem Red Bull Ring (Samstag, 29. Juni, 12.00 Uhr): Max Verstappen startet zum achten Mal von der Pole in einen Formel-1-Sprint, sein Stallgefährte Sergio Pérez muss sich mit Startplatz 7 begnügen. Und das hat Gründe.

Pérez, WM-Zweiter von 2023, ist davon überzeugt: Die Ursache für die mässige Ausgangslage heisst Esteban Ocon.

Die Fahrer gingen sehr spät ins dritte Segment der Sprint-Quali, einige davon mussten sich gewaltig sputen, um es noch rechtzeitig zur Ziellinie zu schaffen und eine schnelle Runde beginnen zu können.

Ferrari-Fahrer Charles Leclerc ging wegen eines Defekts die Zeit aus, Pérez musste viel näher an Ocon heranrücken, als es ihm lieb war, um noch auf eine Runde gehen zu können.

Der sechsfache GP-Sieger schaffte das, mit einer Reserve von drei Sekunden, lag nun aber viel zu dicht an Ocon, damit wurde die Aerodynamik seines Autos beeinträchtigt. Ergebnis: Die Rundenzeit von Pérez war eine Sekunde schlechter als jene von Verstappen.



Hugh Bird, Renningenieur von Pérez, am Funk während der Auslaufrunde: «Ich weiss nicht, was Ocon da gemacht hat. Keine Ahnung, wieso er zu Verstappen vor sich 14 Sekunden Abstand gelassen hat.»



Sergio schimpfte: «Dieser Kerl ist so ein Idiot!»



Es liegt im Ermessen des Piloten, das Tempo während einer Aufwärmrunde zu wählen. Allerdings haben die Regelhüter des Autosport-Weltverbands FIA eine Mindestzeit vorgegeben, damit die Piloten nicht unnötig bis gefährlich trödeln. Ocon hat sich ans Reglement gehalten, daher hat er kein Foul begangen.



Pérez mault: «Ich finde, Ocon fuhr unnötig gemächlich. Wenn du dann deine schnelle Runde so dicht hinter einem Gegner fahren musst, dann hast du keine Chance mehr. Jammerschade, denn wir hatten den Speed für eine wesentlich bessere Platzierung.»



Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «Checo hatte Pech, dass er da eingeklemmt worden ist. So wurde ihm die Möglichkeit auf eine gute Runde verwehrt.»





Sprint-Qualifying, Österreich

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:04,686 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:04,779

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:04,987

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:05,054

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:05,126

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:05,270

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:06,008

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:06,101

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:06,624

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, keine Zeit

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:05,806

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:05,847

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:05,878

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:05,960

15. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:06,013

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:06,581

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:06,583

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:06,725

19. Alex Albon (T), Williams, 1:06,754

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:07,197





