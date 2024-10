Pirelli: Wetter verkürzt Test von Mick Schumacher

Die Wettergötter meinten es nicht gut mit Pirelli: Der Test mit den Reifen für die nasse Piste, der für den heutigen Dienstag geplant war, wurde durch den Regen verkürzt. Mick Schumacher drehte nur 29 Runden.

Die Formel-1-Stars dürfen sich derzeit ausruhen, das nächste Rennen steht erst am 20. Oktober auf dem Circuit of the Americas in Texas auf dem Programm. Die lange rennfreie Zeit wird gerne als zweite Sommerpause bezeichnet, doch anders als im August ruht die Arbeit nicht. Die Teams arbeiten eifrig weiter, um die letzten Updates für das diesjährige Auto herzustellen und das nächste Fahrzeug für 2025 zu entwickeln.

Auch Die Reifeningenieure von Pirelli haben sich viel vorgenommen, doch der Testtag für die 2025er-Reifen, der am heutigen Dienstag in Magny-Cours auf dem Programm stand, gab nicht viel her. Grund dafür war der starke Regen, der den Nutzen der Testfahrten merklich verringerte, wie Pirelli in einer kurzen Mitteilung bestätigt.

Die Reifentests sollten zwar bei nassem Wetter stattfinden, doch der starke Niederschlag sorgte dafür, dass Mercedes-Reservist Mick Schumacher nicht viel zu tun hatte. Der 25-jährige Deutsche drehte nur 29 Runden, die schnellste davon absolvierte er in 1:39,72 min.

Auf der Strecke, auf der von 1992 bis 2008 insgesamt 18 Grosse Preise von Frankreich ausgetragen wurden, wird auch am morgigen Mittwoch getestet. Dann sitzt aber nicht mehr der Sohn des siebenfachen Weltmeisters Michael Schumacher am Steuer. Zum Einsatz kommt Stammpilot George Russell, der das Steuer des W15 übernehmen wird.

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:52,571 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,945 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,823

04. George Russell (GB), Mercedes, +1:01,040 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,430

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:25,248

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:36,039

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

11. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas

Alex Albon (T), Williams

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0