Juan Pablo Montoya: «Lawson ist kein Verstappen»

​Der siebenfache GP-Sieger Juan Pablo Montoya hat sich den Mexiko-GP angeschaut und kritisiert: «Liam Lawson will etwas beweisen. Aber er ist kein Max Verstappen und missachtet das grössere Bild.»

Das Duell der beiden Red Bull-Piloten Sergio Pérez und Liam Lawson in Mexiko hat viel zu reden gegeben. Red Bull Racing-Fahrer Pérez hatte keine Lust, gegen den aufsässigen Neuseeländer der Racing Bulls den Kürzeren zu ziehen, es kam zu einer Kollision.

Dabei wurde der Wagen von Pérez übel beschädigt, am Ende gab es für die beiden die Ränge 16 (Lawson) und 17 (Pérez).

Juan Pablo Montoya hat sich das in Ruhe angeschaut. Der inzwischen 49 Jahre alte Kolumbianer, siebenfacher GP-Sieger, IndyCar-Champion, Indy 500-Sieger und Formel-1-WM-Dritter von 2002 und 2003 sagt in seiner Kolumne auf InstantCasino.com: «Liam Lawson will unbedingt etwas beweisen – und zwar, dass er der bessere Fahrer ist, obschon er im weniger konkurrenzfähigen Auto sitzt.»

«Lawson scheint nicht zu verstehen, dass wir hier nicht mehr in der Formel 3 sind. Die Formel 1 ist erheblich vielschichtiger. Es steht sehr viel mehr auf dem Spiel. Er scheint zu vergessen – sein Duell mit Lawson und die Nullrunde für Red Bull Racing mit dem Auto von Pérez, das kann grosse Auswirkungen auf den Verlauf im Konstrukteurs-Pokal haben.»



«Ich glaube, Pérez war auf gutem Weg in die Punkte. Dass das letztlich nicht geklappt hat, das muss Lawson zum Teil auf seine Kappe nehmen.»



«Es ist ja gut und recht, hinter dem Lenkrad aggressiv zu sein, und es ist auch okay, wenn er seine Haut gegen Pérez so teuer als möglich verkauft, zumal die beiden ja gewissermassen um das gleiche Cockpit kämpfen; aber Lawson muss auch wissen, wann er aufstecken muss. Lawson ist eben kein Max Verstappen. Mit dem würde er sich keine solchen Sperenzchen erlauben.»



«Red Bull-Motorsportberater Dr. Marko schätzt kampfstarke Fahrer. Aber alles kannst du dir dann doch nicht erlauben. Beide Piloten in diesem Duell hätten dringend punkten müssen, und das haben sie nicht getan. Liam war eigensinnig, er hätte an das grössere Bild denken müssen.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:40:55,800 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,705 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +34,387

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,780

05. George Russell (GB), Mercedes, +48,536

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +59,558

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:03,642 min

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:04,928

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Crash

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Crash

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Auto überhitzt



WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 362 Punkte

02. Norris 315

03. Leclerc 291

04. Piastri 251

05. Sainz 240

06. Hamilton 189

07. Russell 177

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 31

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Magnussen 14

14. Albon 12

15. Daniel Ricciardo (AUS) 12

16. Gasly 9

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 566 Punkte

02. Ferrari 537

03. Red Bull Racing 512

04. Mercedes 366

05. Aston Martin 86

06. Haas 46

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 14

10. Sauber 0