Lewis Hamilton verrät: Das ist sein Ziel in Melbourne

Ferrari-Star Lewis Hamilton wird in Melbourne sein erstes Formel-1-Rennen in Rot bestreiten. Der siebenfache Weltmeister sprach vor dem Start des Wochenendes über Erfolgsdruck und seine Ziele für den ersten WM-Lauf.

Für Lewis Hamilton beginnt in diesem Jahr ein besonderes Karriere-Kapitel. Der siebenfache Weltmeister hat das Mercedes-Werksteam nach zwölf Jahren in Richtung Ferrari verlassen und wird nun in Melbourne sein erstes Rennen für das älteste GP-Team der Welt bestreiten. Die Situation erinnere ihn an sein erstes Formel-1-Jahr, das er 2007 mit McLaren erlebte, offenbarte er in der Pressekonferenz am Donnerstag.

«Es fühlt sich wirklich gut an, dass ich nun in der roten Box zuhause bin, nachdem ich diese all die Jahre im Fahrerlager gesehen habe», erklärte der Rekord-GP-Sieger, der auch schwärmte: «Ich habe das grosse Glück, bisher eine überwältigende Formel-1-Karriere erlebt zu haben. Es hat sich schon 2007 mit McLaren hier unglaublich angefühlt, und auch der Start mit Mercedes war sehr speziell. Nun darf ich für Ferrari antreten, und das ist auch unglaublich.»

Druck von aussen verspüre er aber nicht, beteuerte der 40-Jährige. «Der Druck, den ich mir selbst mache, ist immer zehn Mal grösser als jener von aussen. Ich habe hohe Erwartungen an mich selbst und weiss, was ich mitbringen und dass ich die nötige Leistung abliefern kann. Ich weiss, was zu tun ist und werde einfach hart arbeiten. Ich muss einfach einen guten Rhythmus finden», erklärte er.

Gleichzeitig räumte Hamilton ein: «Ich lerne immer noch, mit diesem neuen Auto umzugehen. Vieles ist ganz anders als das, was ich in meiner vorangegangenen Karriere gefahren bin. Das Auto fühlt sich anders an, und es funktioniert auch anders. Und das ganze Team arbeitet auch ganz anders. Die Perspektive ist eine andere, und das macht alles so aufregend.»

Gefragt nach einem spezifischen Ziel für sein erstes Rennwochenende in Rot erklärte der Brite, dass er und sein Team sich wohl die Top-5 als realistische Vorgabe vornehmen können. «Wir haben nut drei Testtage im Auto verbracht, und deshalb ist es immer noch schwer zu sagen, wo wir im Vergleich zu allen anderen stehen. Aber wir fokussieren uns ganz auf unseren Job und es deutet alles darauf hin, dass es ein enger Kampf werden wird.»

Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat