Charles Leclerc: Lewis Hamilton wie Sebastian Vettel

Ferrari-Star Charles Leclerc lernte in den vergangenen Wochen seinen neuen Stallgefährten Lewis Hamilton besser kennen. Eines verbindet den Neuzugang mit seinem früheren Teamkollegen Sebastian Vettel, wie er erzählt.

Wie es ist, neben einem mehrfachen Weltmeister zu bestehen, hat Charles Leclerc bereits zu Beginn seiner Ferrari-Zeit erlebt. Als der Monegasse nach einem Lehrjahr im Alfa Romeo-Sauber-Team zum Rennstall aus Maranello wechselte, fuhr Sebastian Vettel noch für die Roten. Der vierfache Champion verliess das Team nach der Saison 2020 und ab da fuhr Leclerc an der Seite von Carlos Sainz.

Der Spanier musste sein Cockpit aber nach dem Saisonfinale im vergangenen Jahr räumen, denn der Ferrari-Führungsspitze gelang mit der Verpflichtung des siebenfachen Weltmeisters Lewis Hamilton eine Sensation. Der Rekord-GP-Sieger hat die Saisonvorbereitung mit dem neuen Team seit Jahresbeginn aufgenommen und Leclerc hat die Eingewöhnungsphase von Hamilton den vergangenen Wochen aus nächster Nähe mitbekommen.

Der 27-Jährige erzählte in Melbourne, womit ihn sein neuer Teamkollege besonders beeindruckt hat: «Seine Arbeitsmoral und wie sehr er ins Detail geht», erklärte Leclerc, und verriet: «Das habe ich auch bei Sebastian Vettel gesehen, wenn man mehrere WM-Titel gewinnt, dann muss man so ins Detail gehen. Es geht um den letzten Feinschliff. Das war sehr beeindruckend.»

«Abgesehen davon ist er auch ein Naturtalent», lobte der WM-Dritte des Vorjahres. «Schon beim ersten Test konnte man sehen, dass er, auch wenn er das Auto noch nicht so gut kennt, sofort am Limit ist, es sofort herausfordert, das ist sehr beeindruckend.»

Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat