Max Verstappen: Keine Chance auf den GP-Sieg?

Red Bull Racing-Star Max Verstappen wird den China-GP von Startplatz 4 in Angriff nehmen. Allzu grosse Hoffnungen auf den Sieg macht sich der Formel-1-Champion nicht. Er betont: «Wir sind derzeit nicht schnell genug.»

Das Sprintrennen in China durfte Max Verstappen als Zweitschnellster des Sprint-Qualifyings aus der ersten Startreihe in Angriff nehmen. Der vierfache Champion aus dem Red Bull Racing Team schaffte es im Mini-Rennen als Dritter ins Ziel und war damit ganz zufrieden.

Wenig später trat er zum Qualifying für den Grand Prix am Sonntag an, und drehte im entscheidenden Moment die viertschnellste Runde. Von Oscar Piastris Pole-Zeit trennten ihn 0,176 sec. Die Frage, wie er den zweiten GP des Jahres gewinnen könne, beantwortete er trocken mit: «Nur wenn alle vor mir ausfallen!»

«Nein, wirklich, wir sind derzeit nicht schnell genug», legte der 27-jährige Ausnahmekönner nach. «Ich denke, meine Runde war gut, aber es war sehr knifflig, weil die Fahrzeug-Balance nicht konstant war und sich praktisch von Kurve zu Kurve veränderte. Das war hart. Aber wir arbeiten daran, um das zu verbessern.»

«Ich kann in den Kurven angreifen, aber manchmal stimmt das Feedback des Autos nicht mit meinem Input überein. Und das macht es schwierig, jede Kurve perfekt zu nehmen. Im Rennen bauen in diesem Fall die Reifen stärker ab als bei den anderen, und das ist natürlich alles andere als ideal», umschrieb Verstappen seine Sorgen.

«Was meine Fahrkünste angeht, da fühle ich mich sehr gut, vor allem im Vergleich zu den Vorjahren. In den Qualifyings bekomme ich die Runden gut hin und mache einen guten Job, und auch in den Rennen haben wir bisher alles herausgeholt, was geht. Aber wenn das Basis-Tempo fehlt, dann kannst du nicht viel ausrichten», ergänzte der 63-fache GP-Sieger.

GP-Qualifying, China

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,641 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,723

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,793

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,817

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:30,927

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,021

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:31,079

08. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:31,103

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:31,638

10. Alex Albon (T), Williams, 1:31,706

11. Esteban Ocon (F), Haas, 1:31,625

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:31,632

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,688

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,773

15. Carlos Sainz (E), Williams, 1:31,840

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,992

17. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:32,018

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:32,092

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:32,141

20. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:32,174





China-Sprint, Shanghai International Circuit

01. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 30:39,965 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,889 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +9,804

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,592

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +12,190

06. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +22,288

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +23,038

08. Lando Norris (GB), McLaren, +23,471

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +24,916

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,218

11. Alex Albon (T), Williams, +39,292

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +39,649

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +42,400

14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +44,904

15. Oliver Bearman (GB), Haas, +45,649

16. Esteban Ocon (F), Haas, +46,182

17. Carlos Sainz (E), Williams, +51,376

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +53,940

19. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +56,682

20. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:00,212 min





WM-Stand (nach 1 von 24 Grands Prix und 1 Sprint)

Fahrer

01. Norris 26 Punkte

02. Verstappen 24

03. Russell 20

04. Antonelli 14

05. Albon 10

06. Piastri 9

07. Hamilton 9

08. Stroll 8

09. Leclerc 8

10. Hülkenberg 6

11. Tsunoda 3

12. Gasly 0

13. Ocon 0

14. Bearman 0

15. Lawson 0

16. Bortoleto 0

17. Alonso 0

18. Sainz 0

19. Doohan 0

20. Hadjar 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 35 Punkte

02. Mercedes 34

03. Red Bull Racing 24

04. Ferrari 17

05. Williams 10

06. Aston Martin 8

07. Sauber 6

08. Racing Bulls 3

09. Alpine 0

10. Haas 0