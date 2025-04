Live-Ticker Quali Jeddah: Crash von Lando Norris!

​Live-Ticker des Abschlusstrainings zum Formel-1-GP von Saudi-Arabien: McLaren ist auch auf dem Jeddah Corniche Circuit Favorit, kann Max Verstappen, George Russell oder Charles Leclerc ihnen ein Bein stellen?

Die Erkenntnisse aus den freien Trainings haben den Eindruck erhärtet: Wer an der Roten See die Pole-Position zum Saudi-Arabien-GP erringen will, muss an einen Weg vorbei an den McLaren von WM-Leader Lando Norris und am zweifachen Saisonsieger Oscar Piastri finden.

Wie sich die Qualifikation auf dem sündhaft schnellen Jeddah Corniche Circuit entwickelt, darüber halten wir Sie hier in unserem Live-Ticker auf dem Laufenden.