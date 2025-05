Miami-GP: Neuer Vertrag, Rennen bis 2041 gesichert

​Am 2. Mai haben Formel-1-CEO Stefano Domenicali und Miami Grand Prix-Chef Tom Garfinkel bestätigt: Der WM-Lauf von Miami bleibt bis inklusive 2041 Teil der Formel-1-Weltmeisterschaft.

Die Formel 1 arbeitet am künftigen WM-Programm: Am 30. April ist die Vertragsverlängerung mit Mexiko bestätigt worden (bis inklusive 2028), wenige Tage später ist nun auch das Abkommen mit den Organisatoren des Grossen Preises von Miami vorzeitig um zehn. Jahre verlängert – bis einschliesslich 2041.

Formel-1-CEO Stefano Domenicali: «In nur drei Jahren hat sich der Grosse Preis von Miami als eine der wichtigsten und spektakulärsten Veranstaltungen in unserem Kalender etabliert – ein aussergewöhnliches Beispiel für Qualität und Vision, das den Geist und die Ambitionen der Formel 1 in den Vereinigten Staaten wahrhaftig repräsentiert.»

«Die Verlängerung dieser Vereinbarung bis 2041 ist ein strategischer Meilenstein von enormer Bedeutung, der der unsere Präsenz in Amerika stärkt und die sich ständig vertiefende Bindung zu unserer Fan-Gemeinde hier, die ständig wächst und so leidenschaftlich ist wie nie zuvor.»

«Miami ist nicht nur eine aussergewöhnliche Stadt, sondern auch ein wahrhaft globales Sportzentrum, energiegeladen, dynamisch und kulturell pulsierend. All dies wäre nicht möglich gewesen ohne die weitsichtige Vision und das und das unermüdliche Engagement von Stephen Ross und Tom Garfinkel, denen ich meinen aufrichtigen für die Führung, die Unterstützung und die Hingabe, mit der sie dazu beigetragen haben, den Miami Grand Prix zu einem Ereignis von Weltklasse gemacht haben.»



Tom Garfinkel, Chef des Miami Grand Prix: «Der Abschluss eines 10-Jahres-Vertrages mit der Formel 1 bis 2041 ist ein Meilenstein für für uns alle bei South Florida Motorsports und ein wahrer Beweis für die harte Arbeit unseres Teams, die Stärke unserer Partnerschaften, die Unterstützung unserer Gemeinde und das Wachstum des Sports in den Vereinigten Staaten.»



«Die Tatsache, dass uns diese Verlängerung bereits nach unserer dritten Veranstaltung gewährt wurde, zeigt, was wir von Anfang an gefühlt haben – der Miami Grand Prix ist hier, um zu bleiben.»



«Ziel war es vom ersten Tag an, ein Weltklasse-Rennen zu schaffen, das auch den Geist von Miami widerspiegelt – lebendig, integrativ und kulturell bedeutsam. Dieses langfristige Engagement ermöglicht es uns, weiterhin innovativ zu sein, in das Fan-Erlebnis zu investieren und unsere Wirkung in Südflorida zu verstärken.»



Hier die Laufzeiten der verschiedenen Formel-1-WM-Läufe in der Übersicht. Die Reihenfolge entspricht dem Ablauf 2025, Madrid kommt 2026 hinzu.





Formel-1-Rennen, Vertragsdauer bis inklusive

Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne: 2037

China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai: 2030

Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka: 2029

Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir: 2036

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda: 2030

Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami: 2041

Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola: 2025

Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo: 2031

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló: 2026

Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal: 2031

Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg: 2030

Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone: 2034

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa: 2031

Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest: 2032

Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort: 2026

Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza: 2031

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku: 2026

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur: 2028

Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin: 2026

Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt: 2028

Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos: 2030

Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas: 2025

Katar-GP, Losail International Circuit, Doha: 2032

Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island: 2030

Madrid-GP, Madring IFEMA Circuit, Madrid: 2035