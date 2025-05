Kimi Antonelli (Mercedes) baff: «Pole nie erwartet!»

​Der Italiener Kimi Antonelli (18) hat sich in Miami sensationell die beste Ausgangslage fürs kurze Rennen vom Samstag gesichert: Erste Sprint-Pole seiner Karriere! Kein Fahrer war bei seiner ersten Formel-1-Pole jünger.

Das lief wie am Schnürchen für Kimi Antonelli: Der erst 18-jährige Italiener aus Bologna hat sich die Pole-Position für den Miami-Sprint vom 3. Mai gesichert, der Mercedes-Pilot konnte die McLaren-Fahrer Oscar Piastri und Lando Norris hinter sich lassen.

Für Antonelli ist dies die erste Formel-1-Pole seiner Karriere, es ist gleichzeitig die dritte für Mercedes nach Lewis Hamilton in Silverstone 2021 und Valtteri Bottas in Monza 2021 – also die erste seit mehr als drei Jahren für die Marke mit dem Stern.

Mit 18 Jahren, 8 Monaten und 7 Tagen ist Kimi der jüngste Formel-1-Fahrer auf einer Pole-Position, in die offizielle F1-Statistik wird das aber nicht als Rekord einfliessen – da gelten nur die Poles für den Grand Prix.

Sebastian Vettel war in Monza 2008 21 Jahre, zwei Monate und 11 Tage alt. Kimi hat das eben mal locker um zwei Jahre unterboten. Das kann ihm keiner nehmen, offizieller Rekord hin oder her.

Es ist auch die erste Formel-1-Pole eines italienischen Piloten seit Giancarlo Fisichella 2009 in Belgien (mit Force India-Mercedes).



Antonelli stuft seine Leistung nach der spannenden Sprint-Quali so ein: «Ich konnte mich mit jeder Runde steigern und fühlte mich im Rennwagen sehr wohl. Ich bin baff! Gut, ich spürte, dass ich hier gut zurechtkomme, aber mit der Pole hätte ich nun wirklich nicht gerechnet.»



«Jetzt dürfen wir uns über die Pole freuen, aber ich denke schon an den Sprint. Ich finde es schwierig einzuschätzen, wie schnell wir am Samstag sein können. Ich hatte einen guten Dauerlauf, aber ich weiss, dass nicht alle Rivalen das Beste aus ihren 60 Trainingsminuten holen konnten, also bleibe ich vorsichtig.»



«Ich verkopfe das alles nicht, sondern lasse das in aller Ruhe auf mich zukommen. Die Strecke wird sich weiter entwickeln, das wird auch eine Rolle spielen.»



«Das Training war intensiv, aber ich war heute Morgen von Anfang an gut drauf. Ich ging mit viel Selbstvertrauen in die Quali. In der letzten Runde hat dann wirklich alles gepasst, die war wirklich gewaltig, ich weiss nicht, wo ich noch hätte schneller fahren sollen.»



«Es wird sich am Samstag ein wenig ungewohnt anfühlen, aus der ersten Reihe ins Rennen zu gehen, aber ich nehme das gerne an. Und ich bin verflixt neugierig herauszufinden, wie teuer ich meine Haut verkaufen kann.»



Kimi Antonelli hat sich in Japan zum jüngsten Formel-1-Fahrer in Führung eines Grand Prix gemacht und auch zum jüngsten Fahrer mit einer besten Rennrunde.



Das werden bei diesem bemerkenswerten jungen Mann nicht die einzigen Bestmarken bleiben.





Auf Pole für den Sprint

Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

Katar 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari

Miami 2025 – Kimi Antonelli (I), Mercedes





Sprint-Qualifying, Miami

01. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:26,482 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:26,727

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,582

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:26,737

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,791

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:26,808

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:27,030

08. Alex Albon (T), Williams, 1:27,193

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:27,543

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,790

11. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:27,850

12. Esteban Ocon (F), Haas, 1:28,070

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:28,167

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:28,375

15. Carlos Sainz (E), Williams, ohne Zeit

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:29,028

17. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:29,171

18. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:29,246

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:29,312

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:29,825