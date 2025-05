Lewis Hamilton (Ferrari/7.): Schockierende Aussicht

​Die italienischen Rennfans freuen sich über die Sprint-Pole von Kimi Antonelli, aber der sitzt in einem Mercedes. Die Fahrer-Fahrer haben enttäuscht: Charles Leclerc auf Startplatz 6, Lewis Hamilton nur Siebter.

Am ersten Sprint-Wochenende der GP-Saison 2025, in China, gelang Lewis Hamilton ein Coup: Sieg von Pole-Position! Es ist bis heute das einzige Highlight einer ansonsten enttäuschenden Saison. Und auch in Miami ist von einer wunderbaren Wende für den englischen Superstar wenig zu spüren – Startplatz 7, immerhin einigermassen in der Nähe seines monegassischen Stallgefährten Charles Leclerc.

Hamilton über seine Sprint-Quali: «Es ist besser gelaufen als an den Wochenenden davor. Aber der Wagen war im freien Training angenehmer zu fahren als in der Quali. Wir sind zu langsam und müssen weiter arbeiten.»

Der mangelnde Speed des Ferrari ist nur eine der schockierenden Aussichten, die der siebenfache Weltmeister präsentiert. Er sagt auch: «Ich wüsste nicht, wie wir im Sprint vorrücken sollten, denn die Autos vor uns sind alle schneller.»

«Wir haben viele Idee, wie wir den Wagen verbessern wollen. Ob das die richtigen Ideen sind, wird sich zeigen. Wir haben von der Art der Abstimmung her und wie sie das Handling verändert erneut eine Menge gelernt. Aber es wird ein hartes Stück Arbeit, mehr Speed aus dem Auto zu holen.»





Sprint-Qualifying, Miami

01. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:26,482 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:26,527

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,582

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:26,737

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,791

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:26,808

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:27,030

08. Alex Albon (T), Williams, 1:27,193

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:27,543

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,790

11. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:27,850

12. Esteban Ocon (F), Haas, 1:28,070

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:28,167

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:28,375

15. Carlos Sainz (E), Williams, ohne Zeit

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:29,028

17. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:29,171

18. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:29,246

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:29,312

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:29,825