Max Verstappen atmet auf: Keine Strafe vor Sprint

​Nach der spannenden Sprint-Quali von Miami war Formel-1-Weltmeister einer jener Fahrer, die bei den Rennkommissaren antraben mussten. Aber der Niederländer ist vom Haken – keine Strafe.

Gleich sechs Formel-1-Fahrer mussten nach der unterhaltsamen Sprint-Quali bei den Rennkommissaren antraben. Felix Holter (Deutschland), Mathieu Remmerie (Belgien), Derek Warwick (Grossbritannien) und Steve Pence (USA) monierten, dass sich das halbe Dutzend nicht an Vorgaben in Sachen Mindest-Speed auf der Bahn gehalten haben.

Anders gesagt: Sie gondelten zu langsam auf der Strecke herum und standen dabei potenziell oder in Wahrheit Gegnern im Weg herum.

Stunden nach der Sprint-Quali kam das Urteil der Rennpolizei: Keine Strafversetzung, lediglich eine Ermahnung ans Team.

Max Verstappen über seine Sprint-Quali: «Wir haben uns gut geschlagen. Die Reifen haben recht ordentlich gehalten. Leider hat mein Auto schon vom ersten Training an untersteuert.»



«Untersteuern ist in Miami ziemlich unangenehm, denn dann verlierst du in den ganzen langsamen Passagen viel Zeit. Wenn ich mir die Runde im Detail angucke, dann sehe ich – im ersten, schnellen Teil der Bahn sind wir flott dabei. Die zügigen Bögen munden dem Auto. Aber im langsamen Teil mangelt es an Grip.»



«Von daher geht Platz 4 in Ordnung. Klar ist das nicht der Startplatz, den du dir wünschst. Aber man muss mit unseren Möglichkeiten auch realistisch sein. Wir haben uns dennoch in der Nähe unserer Gegner halten können.»



«Der weitere Verlauf des Wochenendes wird für uns knifflig. Mit nur einem freien Training mangelt es an Daten in Sachen Dauerlauf mit unterschiedlicher Spritlast. Aber mit diesem Handling und angesichts der Hitze erwarte ich für uns eine schwierige Aufgabe. Wir werden das Beste aus unseren Möglichkeiten machen.»





Sprint-Qualifying, Miami

01. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:26,482 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:26,527

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,582

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:26,737

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,791

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:26,808

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:27,030

08. Alex Albon (T), Williams, 1:27,193

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:27,543

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,790

11. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:27,850

12. Esteban Ocon (F), Haas, 1:28,070

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:28,167

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:28,375

15. Carlos Sainz (E), Williams, ohne Zeit

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:29,028

17. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:29,171

18. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:29,246

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:29,312

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:29,825