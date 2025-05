Charles Leclerc/Ferrari: Kein böses Blut mit Hamilton

​Wieder strategische Patzer bei Ferrari. Ein Platztausch zwischen Leclerc und Hamilton ging so aus, dass am Ende keiner profitierte und die Piloten frustriert waren. Leclerc beteuert, dass es mit Hamilton kein böses Blut

Wieso hat Ferrari im spannenden Grand Prix von Miami so zögerlich gehandelt? Der fade Nachgeschmack bleibt – hätte man etwas spontaner reagiert, dann hätten Lewis Hamilton und Charles Leclerc vielleicht eine Chance gehabt, den vor ihnen fahrenden Kimi Antonelli unter Druck zu setzen.

Aber stattdessen gab es lange Diskussionen, mit einem hörbar genervten Lewis Hamilton, und wie üblich bei solchen Situationen ist am Ende kein Fahrer happy.

Der achtfache GP-Sieger Charles Leclerc macht nach dem Rennen in Südflorida gute Miene und betont: «Es gibt zwischen Lewis und mir kein böses Blut. Ich verstehe, dass er aus seinen Möglichkeiten das Beste herausholen will, genauso wie ich auch.»

«Aber das ist eine der Situationen nach einem Rennen, in welchen ich am liebsten gar nichts sagen würde. Sonst wird diese Geschichte noch mehr aufgebauscht. Fakt ist – wir müssen das besser lösen. Wie das gehandhabt wurde, das war nicht ideal. Wir haben heute nicht das Maximum aus unseren Möglichkeiten gemacht.»

«Es hat auch nicht geholfen, dass Lewis und ich nur so knapp vor Carlos Sainz lagen. Aber das ändert nichts an der Situation – wir müssen mit solch einer Situation besser umgehen.»



«Ich wusste natürlich, dass Hamilton auf mittelharten Reifen unterwegs ist, also eine Weile lang schneller fahren kann, gegen den Schluss des Grand Prix aber vielleicht Probleme haben würde. Ich weiss es gleichzeitig zu schätzen, dass er etwas Anderes versuchen wollte und dass er mit den mittelharten Reifen aggressiver fahren kann als ich. Aber letztlich haben wir aus all dem zu wenig gemacht.»



«Klar fährt bei uns auch der Frust mit, dass wir hier um einen siebten Platz kämpfen und keine Fortschritte machen. Ich hatte alle Hände voll zu tun mit dem Wagen, und die anderen Probleme kamen noch oben drauf. Der Funkverkehr gibt nicht immer das richtige Bild wider – aber diesese Mal wahrscheinlich schon.»





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28:51,587 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,630 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +37,644

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +39,956

05. Alex Albon (T), Williams, +48,067

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +55,502

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +57,036

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:00,186 min

09. Carlos Sainz (E), Williams, +1:00,577

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:14,434

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:14,602

12. Esteban Ocon (F), Haas, +1:22,006

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,445

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1 Runde

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe nach Kollision

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Antriebseinheit

Oliver Bearman (GB), Haas, Antriebseinheit

Jack Doohan (AUS), Alpine, Reifenschaden nach Kollision





WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6