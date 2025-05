Russell/Mercedes: Notfall in Miami, P3 nicht futsch

​Nach dem Miamia-GP stand George Russell auf als Dritter auf dem Siegerpodest. Danach musste der Mercedes-Fahrer die Medientermine absagen – er wurde von Magenkrämpfen geplagt. Bevor er zur FIA musste.

19. Podestplatz für George Russell beim unterhaltsamen Grossen Preis von Miami rund ums Hard Rock-Stadion: Der 27-jährige Engländer zeigte erneut eine starke Leistung, was danach folgte war eher ungewöhnlich. Zunächst musste der Mercedes-Fahrer wegen Magenkrämpfen behandelt werden, dann baten ihn die Rennkommissare zur Besprechung, George musste um P3 zittern.

Aber der Reihe nach: Russell ist der einzige Fahrer der WM 2025, der in allen acht Formel-1-Rennen unter die besten Fünf gekommen ist – Dritter im Australien-GP, Vierter im China-Sprint, Dritter im China-GP, Fünfter im Japan-GP, Zweiter im Bahrain-GP, Fünfter im Saudi-Arabien-GP, Vierter im Miami-Sprint, Dritter im Miami-GP – Hut ab vor diesen konstant starken Leistungen.

Nach dem Rennen musste sich Russell zum Doktor begeben: Er beklagte sich über fast unerträgliche Magenkrämpfe.



Russell über sein Rennen: «Vor dem Rennen dachte ich – wenn wir das alles richtig machen, kann ich vielleicht einen Podestplatz erringen. Aber dazu mussten wir eine mutige Entscheidung treffen. Wir haben uns dazu entschlossen, das Rennen auf harten Reifen zu beginnen, um möglichst lange auf der Bahn zu bleiben. Du siehst in einem Einstopp-Rennen nicht oft, dass einer der Top-Fahrer auf den harten Pirelli losfährt.»



«Dann hatten wir in der virtuellen Safety-Car-Phase Glück, dass ich meinen einzigen Reifenwechsel mit wenig Zeitverlust absolvieren konnte. So kam ich an Max Verstappen vorbei. Aber es war nicht nur Glück. Ich konnte nach dem Wechsel wirklich gute Runden fahren.»



«Das ist ein versöhnliches Ende für ein schwieriges Wochenende, denn ich habe mich im Auto das ganze Training über und auch im Sprint nicht perfekt wohlgefühlt im Wagen. Aber als es drauf ankam, waren wir da.»



«Das grösste Problem war, dass ich die letzten fünfzehn Runden des Rennens diese üblen Magenkrämpfe bekam. Ich kann jetzt noch nicht gerade stehen. Ich habe etwas mehr gefrühstückt also sonst, keine Ahnung, ob das der Grund dafür war.»



Aber der Tag von George war noch nicht zu Ende. Er musste bei der Rennleitung antraben, weil Red Bull Racing nach dem Grand Prix Protest eingelegt hatte – es stand der Vorwurf im Raum, dass Russell unter gelber Flagge zu wenig markant Tempo herausgenommen hatte.



Knapp vier Stunden nach dem Rennen war die Entscheidung da: Red Bull Racing-Protest abgewiesen, George hatte genug verlangsamt und bleibt Dritter.





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28:51,587 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,630 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +37,644

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +39,956

05. Alex Albon (T), Williams, +48,067

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +55,502

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +57,036

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:00,186 min

09. Carlos Sainz (E), Williams, +1:00,577

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:14,434

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:14,602

12. Esteban Ocon (F), Haas, +1:22,006

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,445

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1 Runde

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe nach Kollision

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Antriebseinheit

Oliver Bearman (GB), Haas, Antriebseinheit

Jack Doohan (AUS), Alpine, Reifenschaden nach Kollision





WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6