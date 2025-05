Yuki Tsunoda (Red Bull Racing): «Das war unnötig»

Red Bull Racing-Pilot Yuki Tsunoda nahm den Miami-GP von Startplatz 10 in Angriff und kam auch als Zehnter ins Ziel. Seine Position konnte der Japaner trotz einer Zeitstrafe halten. Dennoch übte er sich in Selbstkritik.

Yuki Tsunoda kreuzte die Ziellinie in Miami mehr als eine halbe Minute nach seinem Red Bull Racing-Teamkollegen Max Verstappen, der die schwarz-weiss karierte Flagge als Vierter sah. Sieger Oscar Piastri, der den dritten GP-Triumph in Folge feierte, war sogar mehr als eine Minute vor dem kleinen Japaner im Ziel.

Tsunoda wurde Zehnter – und sammelte damit einen frischen WM-Punkt. Der Red Bull Racing-Pilot kassierte noch eine 5-sec-Zeitstrafe, weil er bei seinem Besuch in der Boxengasse das dort vorgeschriebene Tempo-Limit von 80 km/h um 5,6 km/h überschritten hatte. Doch weil er 5,186 sec vor seinem ersten Verfolger und Ex-Teamkollegen Isack Hadjar abgewunken wurde, konnte er den letzten Punkterang ins Ziel retten.

Nach getaner Arbeit übte sich der 24-Jährige in Selbstkritik. Er erklärte: «Mein alter Teamkollege hat mir in den letzten zehn Runden das Leben schwer gemacht. Er hat an Tempo zugelegt und ich musste wirklich gas geben, um den nötigen Vorsprung herauszufahren. Natürlich war das meinerseits unnötig, denn mit der Strafe habe ich mir selbst keinen Gefallen getan.»

«So gesehen bin ich glücklich, dass ich überhaupt punkten konnte. Aber mit dem Tempo war ich nicht zufrieden, ich denke, da haben wir als Team uns schwer getan, das betraf nicht nur mich. Und die Williams-Jungs sind diesmal regelrecht geflogen. Ich selbst hatte schon im Qualifying meine Mühe, das Fahrverhalten war nicht wie ich es erwartet hatte und das ist derzeit unsere grösste Baustelle. Ich habe aber mein Bestes gegeben und ich denke, mehr war diesmal auch nicht möglich», ergänzte der 93-fache GP-Teilnehmer, der in dieser Woche am 11. Mai seinen 25. Geburtstag feiern wird.

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28:51,587 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,630 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +37,644

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +39,956

05. Alex Albon (T), Williams, +48,067

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +55,502

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +57,036

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:00,186 min

09. Carlos Sainz (E), Williams, +1:00,577

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:14,434

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:14,602

12. Esteban Ocon (F), Haas, +1:22,006

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,445

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1 Runde

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe nach Kollision

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Antriebseinheit

Oliver Bearman (GB), Haas, Antriebseinheit

Jack Doohan (AUS), Alpine, Reifenschaden nach Kollision





WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6