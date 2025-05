Hat sich Ferrari zu spät zum Platztausch entschieden?

Die Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Lewis Hamilton wechselte im Miami-GP auf Anweisung des Teams die Positionen. Einige fragten sich: Kam der Platztausch zu spät? Das sagt Teamchef Fred Vasseur dazu.

Am Ende mussten sich die beiden Ferrari-Stars Charles Leclerc im Sonntagsrennen auf dem Miami International Autodrome mit den Plätzen 7 und 8 begnügen. Losgefahren war der Monegasse von Startplatz 8, sein Teamkollege musste nach dem Q2-Aus von Position 12 ins Rennen gehen.

Beide profitierten vom virtuellen Safety-Car, das den Zeitverlust an der Box halbierte. Hamilton, der danach auf mittelharten Reifen unterwegs war, war hinter seinem Stallgefährten unterwegs, und das Team entschied sich, einen Platztausch anzuordnen, um Hamilton einen Angriff auf Mercedes-Rookie Kimi Antonelli zu ermöglichen, der auf der sechsten Position unterwegs war.

Doch der siebenfache Weltmeister kam nicht an seinen Nachfolger im Team der Sternmarke heran, weshalb die beiden Ferrari-Piloten am Ende noch einmal die Plätze tauschten. Teamchef Fred Vasseur sprach hinterher darüber und erklärte: «Das waren die richtigen Strategie-Entscheidungen. Beide Fahrer kamen während der virtuellen Safety-Car-Phase an die Box und das hat dazu geführt, dass Lewis beim Restart hinter Charles lag.»

«Da Lewis auf der mittelharten und damit schnelleren Reifenmischung fuhr, und wir versuchen wollten, Kimi Antonelli zu schnappen, haben wir die Positionen getauscht. Das taten wir, sobald wir sicher waren, dass Charles dadurch nicht Gefahr lief, von den Hintermännern überholt zu werden. Da das nicht klappte, haben wir am Schluss die Positionen zurückgetauscht, wie wir das immer machen», fuhr der Franzose fort.

Den Vorwurf, dass sich das Team zu spät zum Positionstausch entschieden hat, nimmt Vasseur nicht hin. Er betont: «Man muss verstehen, dass man in dieser Situation verstehen muss, ob man schneller als der Vordermann ist, weil man den DRS-Vorteil hat oder ob dies wirklich auf ein besseres Tempo zurückzuführen ist. Wir haben eine Runde gebraucht, um die Entscheidung zu fällen, und es dauerte eine weitere Runde, bis wir den Platztausch vornehmen konnten.»

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28:51,587 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,630 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +37,644

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +39,956

05. Alex Albon (T), Williams, +48,067

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +55,502

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +57,036

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:00,186 min

09. Carlos Sainz (E), Williams, +1:00,577

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:14,434

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:14,602

12. Esteban Ocon (F), Haas, +1:22,006

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,445

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1 Runde

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe nach Kollision

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Antriebseinheit

Oliver Bearman (GB), Haas, Antriebseinheit

Jack Doohan (AUS), Alpine, Reifenschaden nach Kollision





WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6