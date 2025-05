Miami-GP: Deshalb musste Kimi Antonelli an die Box

Während George Russell im Miami-GP vom virtuellen Safety-Car profitierte, gehörte Kimi Antonelli zur Gruppe von Fahrern, die dadurch Zeit verloren haben. Dennoch musste der Rookie an die Box, wie Andrew Shovlin betont.

Die Entscheidung, George Russell auf den harten Reifen ins Rennen von Miami starten zu lassen, erwies sich als goldrichtig. Denn dadurch konnte der Mercedes-Routinier einen langen ersten Stint einlegen und von der virtuellen Safety-Car-Phase profitieren, die durch den Ausfall von Haas-Pilot Ollie Bearman ausgelöst wurde.

Da das Feld eingebremst wurde, als der Brite an die Box abbog, verlor er nur zehn statt zwanzig Sekunden beim Reifenwechsel. Damit konnte er vor Max Verstappen wieder auf die Strecke gelangen, der noch vor der VSC-Phase zum Reifenwechsel abgebogen war. Auch Kimi Antonelli hatte beim Boxenstopp-Timing Pech.

Der Teamkollege von George Russell steuerte die Box in Runde 26 an, um von den mittelharten auf die harten Reifen zu wechseln. Sein Undercut-Versuch an Verstappen misslang, weil in der Boxengasse Verkehr herrschte.

Der Boxenstopp musste zu diesem Zeitpunkt erfolgen, wie der leitende Renningenieur Andrew Shovlin erklärt: «Während George vom Virtuellen Safety Car profitierte, verlor Kimi, als er kurz vor dem VSC an die Box kam. Wir mussten ihn an die Box holen, um ihn vor Alex Albon im Williams zu schützen, der die Chance auf einen Undercut hatte.»

«Der Verkehr in der Boxengasse kostete Kimi Zeit, und am Ende reichte sein Tempo auf den harten Reifen nur für Platz 6. Dennoch war es ein weiteres gutes Wochenende für ihn», fügt der Brite an.

Und zu Russell, der als Dritter aufs Treppchen durfte, sagt Shovlin: «Herzlichen Glückwunsch an George zu seinem vierten Podestplatz in dieser Saison. Wir haben vom Einsatz des Virtuellen Safety Cars profitiert, um Verstappen zu überholen, aber das ist immer einer der Vorteile, wenn man lange draussen bleibt. Wir hatten uns entschieden, George auf der härteren Reifenmischung starten zu lassen, damit wir das tun konnten, und diese Entscheidung hat sich ausgezahlt.»

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28:51,587 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,630 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +37,644

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +39,956

05. Alex Albon (T), Williams, +48,067

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +55,502

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +57,036

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:00,186 min

09. Carlos Sainz (E), Williams, +1:00,577

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:14,434

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:14,602

12. Esteban Ocon (F), Haas, +1:22,006

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,445

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1 Runde

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe nach Kollision

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Antriebseinheit

Oliver Bearman (GB), Haas, Antriebseinheit

Jack Doohan (AUS), Alpine, Reifenschaden nach Kollision





WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6