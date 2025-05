Colapinto ersetzt Doohan – aber nur für 5 Rennen!

Was sich seit dem Winter angedeutet hat, ist jetzt offiziell – zumindest vorerst. Beim Formel-1-Team Alpine ersetzt der Argentinier Franco Colapinto den Australier Jack Doohan. Allerdings erst mal nur für fünf Rennen.

Lange wurde spekuliert und getuschelt – jetzt ist es offiziell. Zumindest für einen Teil der Saison. Franco Colapinto ersetzt mit sofortiger Wirkung Jack Doohan bei Alpine – allerdings nur für fünf Rennen.

Das teilte das Team am Mittwochmorgen mit – nachdem am Vorabend erst verkündet wurde, dass Teamchef Oliver Oakes zurückgetreten sei und Berater Flavio Briatore dessen Aufgaben zusätzlich übernehmen werde.

Großer Umbruch in jeder Hinsicht also bei Alpine. Und es ist auch gleich die Einleitung für einen möglichen nächsten Umbruch: Ab dem GP der Emilia-Romagna, also in zwei Wochen in Imola, fährt Franco Colapinto. Das sind dann die Rennen in Imola, Monaco, Barcelona, Montreal und Spielberg. Vor dem Britischen GP in Silverstone im Juli soll dann «neu evaluiert» werden, wie das Team es nennt.

Jack Doohan bleibe ein elementarer Teil des Teams und werde die erste Wahl als Reservefahrer in dieser Zeit sein, also für den Fall, dass Colapinto oder Stammpilot Pierre Gasly nicht fahren können.

Flavio Briatore, Berater und nun auch eine Art Interimsteamchef, begründet das so: «Nach einer Bewertung der ersten Rennen der Saison sind wir zu dem Entschluss gekommen, Franco für die nächsten fünf Rennen neben Pierre fahren zu lassen. Das Feld ist in diesem Jahr so eng, unser Auto hat sich in den letzten zwölf Monaten stark verbessert. Das bringt uns in eine Position, in der wir es für nötig erachten, unser Line-up zu rotieren.»

Der Italiener erklärt: «Wir wissen auch, dass die Saison 2026 für das Team wichtig wird. Eine vollständige und faire Bewertung der Fahrer in dieser Saison zu bekommen, ist das Richtige, um fürs nächste Jahr das Maximum rauszuholen.» 2026 tritt ein komplett neues Reglement in Kraft, Alpine wird dann außerdem zum Werksteam und fährt mit Mercedes-Motor.

Zu Doohan sagt Briatore: «Wir unterstützen Jack weiterhin im Team. Er hat sich in seiner Rolle als Fahrer in dieser Saison sehr professionell verhalten. Die nächsten fünf Rennen geben uns die Gelegenheit, etwas komplett anderes auszuprobieren und nach dieser Zeit werden wir unsere Optionen abwägen.»

Nach sechs Rennen zum Saisonstart für Doohan nun also fünf für Colapinto – und dann fällt die nächste Entscheidung.

Die Saga rund um den sich anbahnenden Fahrerwechsel bei Alpine begann bereits im Vorjahr. Schon Ende der vergangenen Saison waren Gerüchte aufgetaucht: Bei Alpine wolle man sich Franco Colapinto schnappen, der mit seinem Einsatz bei Williams (als Sargeant-Ersatz) Eindruck hinterlassen hatte. Doch das französische Team hatte da bereits Jack Doohan unter Vertrag.

Colapinto kam dann auch tatsächlich – aber erst mal als Reservefahrer. Jack Doohan fuhr bereits 2024 in Abu Dhabi ein Rennwochenende sowie jetzt die ersten sechs Rennwochenenden 2025. Doch nun das frühe Aus für den Australier und Sohn von Motorrad-Legende Mick Doohan – zumindest vorerst und mit Rückkehroption.

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28:51,587 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,630 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +37,644

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +39,956

05. Alex Albon (T), Williams, +48,067

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +55,502

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +57,036

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:00,186 min

09. Carlos Sainz (E), Williams, +1:00,577

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:14,434

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:14,602

12. Esteban Ocon (F), Haas, +1:22,006

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,445

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1 Runde

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe nach Kollision

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Antriebseinheit

Oliver Bearman (GB), Haas, Antriebseinheit

Jack Doohan (AUS), Alpine, Reifenschaden nach Kollision

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6