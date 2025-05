Christian Horner: Das sagt er zur McLaren-Dominanz

Oscar Piastri und Lando Norris distanzierten die Konkurrenz im Miami-GP um mehr als 30 Sekunden. Da drängt sich die Frage auf: Wie schafften es die McLaren-Piloten, einen derart dominanten Auftritt hinzulegen?

Im Miami-GP kreuzte der viertplatzierte Max Verstappen die Ziellinie fast 40 Sekunden nach Sieger Oscar Piastri. Auch Mercedes-Pilot George Russell, der von einer virtuellen Safety-Car-Phase profitierte und so am Red Bull Racing-Star vorbeikam, wurde mehr als eine halbe Sekunde nach dem Australier und seinem Teamkollegen Lando Norris abgewunken.

Der Abstand zum Rest des Feldes war ein klarer Beweis für die Dominanz der Papaya-Renner auf dem Miami International Autodrome. Die Frage, warum die beiden Fahrer aus dem Traditionsrennstall aus Woking einen so starken Auftritt hingelegt haben, nachdem sie in den vorangegangenen Saisonläufen keine solche Überlegenheit an den Tag legen konnten, kam auch in der Presserunde von Christian Horner auf.

Der Red Bull Racing-Teamchef erklärte: «Glückwunsch an McLaren, sie waren diesmal in einer eigenen Liga unterwegs, vor allem bei diesen hohen Reifentemperaturen haben sie einen besseren Job gemacht als der Rest des Feldes, und sie haben ein sehr starkes Rennen gezeigt.»

Dass Verstappen mit Platz 4 Vorlieb nehmen musste, obwohl der vierfache Champion von der Pole ins Rennen gegangen war, lag nicht zuletzt auch am Timing. Denn der Niederländer bog noch vor der virtuellen Safety-Car-Phase an die Box ab, um sich frische Reifen zu holen – und verlor dabei knapp doppelt so viel Zeit wie Russell, der während der Phase, in der das Feld eingebremst war, frische Gummis holte und so an Verstappen vorbeikam.

Ausserdem kämpfte Max mit Bremsproblemen, was zum Rückstand beigetragen hat, wie Horner betonte: «Max hatte einige Probleme mit den Bremsen, und das hat das Problem sicher verschlimmert oder dazu beigetragen.» McLaren habe aber schlicht auch einen besseren Job gemacht, was das Temperaturmanagement angeht, räumte er daraufhin ein. «Gegen Ende des Stints auf den Medium-Reifen waren sie am stärksten.»

Letztlich spiele auch die Streckencharakteristik eine Rolle, betonte Horner. «Wir haben gesehen, wie schnell sich die Dinge von Strecke zu Strecke ändern können. Wir wissen natürlich aber auch, dass wir uns in bestimmten Bereichen verbessern müssen.»

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28:51,587 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,630 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +37,644

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +39,956

05. Alex Albon (T), Williams, +48,067

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +55,502

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +57,036

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:00,186 min

09. Carlos Sainz (E), Williams, +1:00,577

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:14,434

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:14,602

12. Esteban Ocon (F), Haas, +1:22,006

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,445

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1 Runde

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe nach Kollision

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Antriebseinheit

Oliver Bearman (GB), Haas, Antriebseinheit

Jack Doohan (AUS), Alpine, Reifenschaden nach Kollision





WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6