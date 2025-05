Nico Hülkenberg: «Hab mich ein bisschen gewundert»

Nico Hülkenberg nahm den Miami-GP von Platz 16 in Angriff und kam auf Rang 14 ins Ziel. Hinterher erklärte er, warum er den GP dennoch als eines der besseren Rennen bezeichnet und was ihn überrascht hat.

Für Nico Hülkenberg gab es bei der sechsten Formel-1-WM-Runde in Miami keine frischen Punkte zu bejubeln. Der Sauber-Routinier profitierte im Sprint von den Strafen der Gegner, und rückte auf den neunten Platz vor. Damit verpasste er die Punkte nur knapp. Im GP fuhr er von Startplatz 16 aus der achten Reihe los und kam als Vierzehnter ins Ziel.

Dennoch gab es nach dem Rennen auch Positives zu berichten. Denn sein Team war in etwas besserer Form als zuvor. «Ich glaube, das war eines der besseren Rennen», fasste Hülkenberg bei den Kollegen von «Sky» zusammen. «Natürlich habe ich dieses Wochenende nichts zählbares mitgenommen, aber vom Tempo und vom Gefühl im Auto hat es sich besser angefühlt als in Jeddah oder Bahrain», fügte er an.

Dass er erst in der 36. Runde an die Box abbog, obwohl sich zuvor gleich zwei Gelegenheiten boten, während einer virtuellen Safety-Car-Phase den Zeitverlust des Reifenwechsels zu minimieren, konnte der Deutsche auch nicht erklären.

«Das hat mich auch ein bisschen gewundert, und es gab eine kleine Diskussion am Funk, weil ich auch davon ausgegangen bin, dass ich reinkomme. Aber dann kam der Call anders. Ich muss mal mit den Jungs reden, was sie da gesehen oder gedacht haben», gestand Hülkenberg, relativierte aber auch gleich: «Ich glaube, am Ende des Tages hätte das unser Resultat nicht verändert, auch wenn es natürlich ein paar Sekunden gebracht hätte.»

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28:51,587 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,630 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +37,644

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +39,956

05. Alex Albon (T), Williams, +48,067

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +55,502

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +57,036

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:00,186 min

09. Carlos Sainz (E), Williams, +1:00,577

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:14,434

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:14,602

12. Esteban Ocon (F), Haas, +1:22,006

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,445

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1 Runde

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe nach Kollision

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Antriebseinheit

Oliver Bearman (GB), Haas, Antriebseinheit

Jack Doohan (AUS), Alpine, Reifenschaden nach Kollision





WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6