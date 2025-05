Audi: Noch mehr Verantwortung für Mattia Binotto

Audi hat die Führung des Formel-1-Projekts zentralisiert. Damit wächst der Aufgabenbereich von Mattia Binotto. Der ehemalige Ferrari-Teamchef verantwortet neu die Entwicklung von Chassis und Motor.

Der Formel-1-Einstieg von Audi rückt immer näher und um die Entwicklung des Chassis in Hinwil und der Antriebseinheit in Neuburg an der Donau unter einen Hut zu bringen, haben die Entscheidungsträger die Führung des F1-Projekts nun ganz in die Hände von Mattia Binotto gelegt.

Der frühere Ferrari-Teamchef ist neu für die Entwicklungstätigkeiten im Chassis- und Motorenwerk und den Aufbau des Technikzentrums in England verantwortlich. Seit dem 1. Mai ist auch Christian Foyer mit an Bord, er wird als Chief Operating Officer (COO) teil der Geschäftsführung der Audi Formula Racing GmbH (AFR), die für den Formel-1-Motor zuständig ist.

Neue Wege geht hingegen der bisherige CEO Adam Baker, dessen Einsatz Gernot Döllner, Vorsitzender des Vorstands der Audi AG, würdigt: «Wir danken Adam Baker für seinen Einsatz in den vergangenen Jahren. Er hat das strategische Gesamtkonzept für den Einstieg von Audi in die Formel 1 entscheidend mitgestaltet und die Entwicklung der Power Unit in Neuburg auf den Weg gebracht.»

«Mit Christian Foyer kommt nun ein ausgewiesener Experte für Prozessstrukturen in der F1-Antriebsentwicklung ins Projekt. Seine Erfahrung wird helfen, die synergetische Zusammenarbeit und notwendige Geschwindigkeit im Hinblick auf das Debüt auf unserer angetretenen Reise sicherzustellen», sagt Döllner zur Neuverpflichtung.

