Fernando Alonso: «Haben ein hartes Rennen erwartet»

Formel-1-Urgestein Fernando Alonso gehört auch nach sechs WM-Runden zum Quartett der GP-Piloten, die noch keine Punkte holen konnten. In Miami erlebte er einen harten GP – und das war keine Überraschung, wie er betont.

Fernando Alonso musste den GP in Miami von Startplatz 17 in Angriff nehmen und der Asturier hatte von Anfang an kein leichtes Spiel. Ein Dreher in der zwölften Kurve kostete ihn gemäss Eigenaussage rund 5 sec, aber auch ohne das Missgeschick waren die Punkte ausser Reichweite. Am Ende kam er auf Position 15 ins Ziel, hinter ihm kreuzte nur ein weiterer Fahrer die Ziellinie – sein Aston Martin-Teamkollege Lance Stroll.

Alonso fasste nach dem Rennen zusammen: «Es war ein schwieriges Rennen, denn das Auto war schwer zu fahren. Das war schon das gesamte Wochenende hindurch so, deshalb haben wir auch einen hartes GP erwartet – und so kam es dann ja auch.»

«Wir müssen uns nun neu aufstellen und darüber nachdenken, was nötig ist, um besser zu werden. Denn es steht fest, dass wir derzeit nicht schnell genug sind. Aber wir geben nicht auf, das Team unternimmt alles, damit wir uns verbessern», fügte der zweifache Champion an.

«Und natürlich tut es weh, aber wir wussten schon seit dem Start ins Jahr, dass uns eine lange Saison erwartet», seufzte der 32-fache GP-Sieger. Die Hoffnung, dass man durch neue Teile Fortschritte machen kann, bestehe immer, ergänzte er.

Viele Gelegenheiten zum Punkten wird es gemäss Alonso nicht geben. «Ich denke, wir haben während eines Jahres drei, vier Chancen, bei chaotischen GP in die Punkte zu fahren. Drei Gelegenheiten gab es schon», betonte er, und zählte auf: In Australien landete er durch einen Fehler im Kiesbett, in China wurden ihm brennende Bremsen zum Verhängnis, und beim Miami-Sprint liess sich das Team zu lange Zeit, um auf die Slicks zu wechseln. «Ich denke, es wird noch ein, zwei weitere Chancen geben, und ich hoffe, dass wir die dann auch nutzen», prophezeite der 43-Jährige.

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28:51,587 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,630 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +37,644

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +39,956

05. Alex Albon (T), Williams, +48,067

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +55,502

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +57,036

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:00,186 min

09. Carlos Sainz (E), Williams, +1:00,577

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:14,434

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:14,602

12. Esteban Ocon (F), Haas, +1:22,006

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,445

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1 Runde

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe nach Kollision

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Antriebseinheit

Oliver Bearman (GB), Haas, Antriebseinheit

Jack Doohan (AUS), Alpine, Reifenschaden nach Kollision





WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6