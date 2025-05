Kimi oder Andrea? Wolff-Funkspruch zu Antonelli

In Miami fuhren die Mercedes-Fahrer mit einem besonderen Design, unter anderem am Rennanzug

Der Mercedes-Youngster Andrea Kimi Antonelli hat gleich zwei Vornamen. Im Miami-GP der Formel 1 kam aber heraus, dass Teamchef Toto Wolff einen Unterschied macht zwischen beiden Vornamen. Was dahintersteckt…

Kimi? Andrea? Oder Andrea Kimi?

Der Mercedes-Neuling Andrea Kimi Antonelli hat gleich zwei Vornamen, was immer wieder Fragen aufwirft, wie man ihn denn nun nennen darf. In der Formel 1 wird er oft Kimi genannt, während Andrea eher sein Name bei Familie und Freunden ist. Oft wird auch einfach der Doppelname geschrieben.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff setzte vergangenes Wochenende nun einen spannenden Funkspruch an seinen Zögling ab. Der Österreicher hatte im Miami-GP gefunkt: «Kimi, du bist heute kein Andrea». Moment, wie bitte?

Natürlich: Der Name Kimi weckt bei Formel-1-Fans Erinnerungen an Kimi Räikkönen, der 2007 mit Ferrari Weltmeister wurde. Kimi Antonelli wurde zwar nach Familien-Angaben nicht nach dem Finnen benannt – dennoch liegen Vergleiche und Anspielungen auf der Hand. Es ist einfach ein Vorname, der nach Rennsport und Top-Leistung klingt!

Kimi ist bei Wolff also der Name der Wahl, wenn’s auf der Rennstrecke richtig gut läuft – und wenn’s auf der Piste mal nicht optimal läuft, ist Antonelli noch der ganz normale Junge, also Andrea.

Mit 48 Punkten steht Kimi Antonelli in der WM-Wertung auf Platz 6, liegt damit sogar sieben Zähler vor seinem Vorgänger Lewis Hamilton, der zu Ferrari gewechselt ist. Er ist mit seiner Sprint-Pole von Miami der jüngste Fahrer geworden, der eine Pole holt (wenn auch die im Sprint). Und zwischenzeitlich war er der jüngste Fahrer, der ein Formel-1-Rennen angeführt hat. Alles in allem sehr Kimi-esk!

Im Miami-GP fuhr er starke Rundenzeiten, bekam dafür danach Lob vom Chef: «Das ist ein weiterer Beweis für sein Talent und ein guter Fingerzeig, wie die Zukunft aussehen kann.»

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28:51,587 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,630 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +37,644

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +39,956

05. Alex Albon (T), Williams, +48,067

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +55,502

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +57,036

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:00,186 min

09. Carlos Sainz (E), Williams, +1:00,577

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:14,434

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:14,602

12. Esteban Ocon (F), Haas, +1:22,006

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,445

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1 Runde

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe nach Kollision

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Antriebseinheit

Oliver Bearman (GB), Haas, Antriebseinheit

Jack Doohan (AUS), Alpine, Reifenschaden nach Kollision

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6