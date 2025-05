Kritik an Lando Norris: «Zu viel mit der Brechstange»

Lando Norris tat sich im Miami-GP schwer, an Max Verstappen vorbeizukommen. Der McLaren-Pilot äusserte sich hinterher kritisch zur Vorgehensweise des Formel-1-Champions. Doch auch er selbst musste sich Kritik anhören.

Lando Norris hatte sich für den Start des Miami-GP vorgenommen, den neben ihm startenden Polesetter Max Verstappen gleich zu überholen. Doch der Angriff des Briten auf den Niederländer auf den ersten Metern des Rennens brachte nicht das gewünschte Ergebnis, Norris geriet neben die Bahn, fiel zurück und musste sich anschliessend wieder nach vorne kämpfen.

Als er sich in Runde 17 erneut mit Verstappen anlegen musste, tat er sich schwer, den Red Bull Racing-Star zu überholen. Er rutschte beim Angriff in der elften Kurve von der Strecke und musste die Position zurückgeben.

Erst in der darauffolgenden Runde schaffte er es an gleicher Stelle schliesslich vorbei. Da war der Rückstand auf seinen Teamkollegen Oscar Piastri, der schon in Runde 14 an Verstappen vorbeigezogen war, aber bereits zu gross, um mehr als Platz 2 zu erreichen.

Norris ärgerte sich hinterher über das Vorgehen von Verstappen, der die dritte Position unverschuldet an George Russell verlor. Denn während der Champion noch vor der virtuellen Safety-Car-Phase neue Reifen holte und entsprechend viel Zeit verlor, reduzierte sich der Zeitverlust für den Mercedes-Fahrer, der zur Box abbog, als das Feld eingebremst wurde.

Verstappen habe sein eigenes Rennen ruiniert, monierte Norris nach dem Zieleinlauf. «Er fährt nicht sehr clever. Er hätte wahrscheinlich Dritter werden können, aber das ist er deshalb nicht», schob er den Platzverlust auf die Tatsache, dass sich Verstappen auf der Strecke vehement verteidigt hat.

Doch auch er selbst kassierte nach dem Rennen einige Kritik – etwa von Philipp Eng, der in der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» betonte: «Lando versucht es zu viel mit der Brechstange. Da kommst du in eine Spirale, wenn du es auf die Strasse bringen musst. Da ist es besser, einen Schritt zu machen und Reset zu drücken.»

Norris’ Stallgefährten Oscar Piastri lobte der 35-jährige BMW-Werksfahrer und Formel-1-Experte hingegen: «Piastri ist ein fehlerfreies Rennen gefahren. Am besten überholt man Verstappen nicht aussen. Da fährt er seinen Ellbogen aus. Piastri hat ihn sich zurechtgelegt. Das war beeindruckend. Er wusste, dass er nicht einfach so vorbeikommen wird. Max hatte leichte Probleme mit den Bremsen. Lando Norris tat sich schwer, er hat länger versucht, vorbeizukommen.»

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28:51,587 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,630 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +37,644

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +39,956

05. Alex Albon (T), Williams, +48,067

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +55,502

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +57,036

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:00,186 min

09. Carlos Sainz (E), Williams, +1:00,577

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:14,434

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:14,602

12. Esteban Ocon (F), Haas, +1:22,006

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,445

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1 Runde

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe nach Kollision

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Antriebseinheit

Oliver Bearman (GB), Haas, Antriebseinheit

Jack Doohan (AUS), Alpine, Reifenschaden nach Kollision





WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6