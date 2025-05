Yuki Tsunoda: So überzeugt er bei Red Bull Racing

Yuki Tsunoda weiss, was er will, und sagt das seinem Team auch

Die Leistungskurve von Yuki Tsunoda zeigt in die richtige Richtung. Der kleine Japaner bekommt teamintern ein gutes Zwischenzeugnis ausgestellt – und zwar nicht nur für seine Arbeit im Cockpit.

Pünktlich zum Heimspiel auf dem anspruchsvollen Suzuka Circuit durfte Yuki Tsunoda das Steuer von Liam Lawson bei Red Bull Racing übernehmen. Der Aufstieg zum A-Team von Red Bull wurde von einigen GP-Experten mit Argwohn betrachtet. Nicht wenige trauten dem kleinen Japaner nicht zu, sich an der Seite von Max Verstappen behaupten zu können.

Doch das Vertrauen der Teamführung erwies sich als goldrichtig, Tsunoda fährt nicht auf Augenhöhe mit dem vierfachen Champion, schlägt sich aber gut und macht Fortschritte. Zuletzt sammelte er vier Punkte in Miami.

Noch vor dem Rennwochenende äusserte sich Chefingenieur Paul Monaghan positiv über die Arbeit des 93-fachen GP-Teilnehmers, der heute seinen 25. Geburtstag feiert. «Er hat sich gut eingelebt, obwohl die Umstände nicht die einfachsten waren. Er kam hierher, hat sein Feedback offen gegeben, ist höflich und ein gutes Teammitglied. Manchmal hatte er ein bisschen Pech, manchmal Glück.»

Auch ausserhalb des Cockpits überzeugt Tsunoda, wie der 57-jährige Brite betont: «Er hat keine Angst, seine Meinung zu sagen, er erklärt, was er will und was ihm nicht gefällt, was sehr gut ist. Er ist ein gutes Teammitglied, und er wird sich gut schlagen. Er ist offensichtlich auch nicht eingeschüchtert von der Tatsache, dass er der Teamkollege von Max ist, was natürlich gut ist. Ich bin beeindruckt.»

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28:51,587 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,630 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +37,644

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +39,956

05. Alex Albon (T), Williams, +48,067

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +55,502

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +57,036

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:00,186 min

09. Carlos Sainz (E), Williams, +1:00,577

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:14,434

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:14,602

12. Esteban Ocon (F), Haas, +1:22,006

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,445

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1 Runde

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe nach Kollision

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Antriebseinheit

Oliver Bearman (GB), Haas, Antriebseinheit

Jack Doohan (AUS), Alpine, Reifenschaden nach Kollision

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6