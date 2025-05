McLaren: Auch an schlechten Tagen noch gut

Das McLaren-Duo Oscar Piastri und Lando Norris präsentierte sich in Miami in einer überlegen Form und fuhr 58 WM-Punkte ein. Das Weltmeister-Team ist selbst gut, wenn es einen schlechten Tag hat, sagt George Russell.

Mit den Plätzen 4 (im Sprint) und 3 (im Grand Prix) schaffte es George Russell in Miami, eine gute Punkteausbeute zu erzielen. Der Mercedes-Pilot sammelte 20 der 30 frischen WM-Punkte, die sein Team in Südflorida bejubeln durfte.

Die eigene Leistung bewertete der Brite denn auch positiv. Er sprach von einem versöhnlichen Ende eines schwierigen Wochenendes, und freute sich: «Als es darauf ankam, waren wir da.» Allerdings war der Abstand zur Spitze gross.

Am Rennsonntag sah er die schwarz-weiss karierte Flagge mehr als 37 Sekunden nach Sieger Oscar Piastri. Auch dessen McLaren-Teamkollege Lando Norris kam mehr als eine halbe Minute vor Russell über die Linie.

Die Überlegenheit der Papaya-Renner fasste Russell hinterher in Worte: «Was wir von ihnen in China und Japan gesehen haben, war wahrscheinlich das Worst-Case-Szenario für sie. Und in den heissen Rennen in Bahrain und Miami haben sie sich in Bestform präsentiert.»

«Sie sind an ihren schlechtesten Tagen immer noch die Besten. Und an ihren guten Tagen sowieso», fasste der 27-Jährige zusammen. «Max Verstappen hat das schon ein, zwei Mal gesagt – es deutet alles darauf hin, dass neun Teams etwas falsch machen. Sie sind das einzige Team, das es richtig gut hinbekommen hat mit den Reifentemperaturen bei wirklich heissen Bedingungen. Wir müssen in dieser Hinsicht also zulegen», fügte er an.

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28:51,587 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,630 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +37,644

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +39,956

05. Alex Albon (T), Williams, +48,067

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +55,502

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +57,036

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:00,186 min

09. Carlos Sainz (E), Williams, +1:00,577

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:14,434

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:14,602

12. Esteban Ocon (F), Haas, +1:22,006

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,445

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1 Runde

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe nach Kollision

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Antriebseinheit

Oliver Bearman (GB), Haas, Antriebseinheit

Jack Doohan (AUS), Alpine, Reifenschaden nach Kollision

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6