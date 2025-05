Günther Steiner: «Muss mich nicht davor fürchten»

Der frühere Formel-1-Teamchef Günther Steiner erklärt, was er von der grossen Regeländerung im nächsten Jahr erwartet und spricht auch über die Arbeit mit Rookies und erfahreneren GP-Piloten.

Als Teamchef von Haas durfte Günther Steiner sowohl mit ganz unerfahrenen Piloten als auch mit routinierten GP-Stars arbeiten. Die Frage, ob es schwieriger ist, einen Rookie zur Geduld zu ermahnen, oder ob die Herausforderung, einen erfahreneren Piloten zu motivieren, grösser sei, hat er denn auch eine klare Antwort.

Im «F1 Explains Podcast», sagt der Meraner: «Die Arbeitslast ist die gleiche, aber die Arbeit selbst unterscheidet sich, je nach dem, ob du erfahrene Piloten oder Rookies hast. Ich würde sagen, es ist schwieriger, einen Rookie dazu zu bringen, ruhig zu bleiben und sich Zeit zu nehmen. Denn sie denken immer, dass sie nicht mehr dabei sein können, wenn sie nicht gleich die richtige Leistung liefern. Aber sobald sie dir glauben, dass du sie unterstützt, ist es auch okay.»

Einen unmotivierten Routinier müsse man einfach austauschen. «Denn auch wenn es ein langsames Auto ist, das du fährst, ist es immer noch ziemlich cool zu fahren. Die sind dann immer noch ziemlich schnell. Und wenn dich das nicht motiviert, was dann?», fragt der ehemalige Haas-Teamchef, der sich auch zu den neuen Regeln äussert, die 2026 umgesetzt werden.

Steiner ist überzeugt: «Das wird alles durcheinander wirbeln, denn keiner weiss, was kommt. Das ist auch gut so. Es wird sich so viel verändern, der Motor und das Chassis werden anders werden. Da gibt es so viele Fragezeichen. Das erste und grösste ist, wer wird mit der neuen Antriebseinheit am Besten dastehen? Keiner weiss, was die Konkurrenz macht. Du kannst also sagen, dass du einen guten Job gemacht hast, aber wenn einer einen besseren Job macht, dann ist er dennoch vorne. Das wird also ein interessantes Jahr.»

Dass er selbst nicht mehr dabei ist, stört den Südtiroler nicht - im Gegenteil: «Ich bin ziemlich glücklich mit meiner aktuellen Situation. Denn so kann ich spekulieren und muss mich nicht davor fürchten. Denn als Teamchef fürchtest du natürlich, nicht auf die richtige Antriebseinheit gesetzt zu haben. Du hoffst, dass du mit dem Motor antrittst, der allen überlegen ist.»

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28:51,587 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,630 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +37,644

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +39,956

05. Alex Albon (T), Williams, +48,067

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +55,502

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +57,036

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:00,186 min

09. Carlos Sainz (E), Williams, +1:00,577

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:14,434

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:14,602

12. Esteban Ocon (F), Haas, +1:22,006

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,445

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1 Runde

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe nach Kollision

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Antriebseinheit

Oliver Bearman (GB), Haas, Antriebseinheit

Jack Doohan (AUS), Alpine, Reifenschaden nach Kollision

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6