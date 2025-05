Titelkampf gegen Teamkollegen: Piastri bleibt cool

Das Miami-Wochenende hat gezeigt: McLaren kämpft auf gewissen Strecken in einer eigenen Liga. Der teaminterne Titelkampf könnte hitzig werden, wie auch Oscar Piastri weiss. Aber er hat auch seine Vorteile, betont er.

Mehr als eine halbe Minute trennte das restliche Formel-1-Feld im Miami-GP von den beiden McLaren-Fahrern Oscar Piastri und Lando Norris, die auf den ersten beiden Plätzen ins Ziel gekommen waren. Die Konkurrenz räumte daraufhin unumwunden ein, dass die beiden Teamkollegen auf dem Rundkurs in Südflorida in einer eigenen Liga unterwegs gewesen waren.

Das Duo, das auch den Sprint für sich entschieden hat – wobei Norris im Mini-Rennen die Nase vorn hatte – belegt auch in der WM-Tabelle die ersten beiden Plätze. Piastri ist mit 131 Punkten der Spitzenreiter, 16 Zähler weniger hat sein Teamkollege auf dem Konto. Titelverteidiger Max Verstappen folgt mit 99 Punkten auf dem dritten Platz.

Obwohl der Red Bull Racing-Star nicht weit weg ist, wird immer öfter über den teaminternen Titelkampf gesprochen. In Miami sagte Piastri dazu: «In gewisser Hinsicht ist es härter, gegen den Teamkollegen zu kämpfen, aber es hat auch seine Vorteile. Denn wir wissen ziemlich genau, wie der Gegner fährt. Wir kennen unsere Stärken und Schwächen. Da haben wir mehr Informationen, aber das trifft auf uns Beide zu. Und da wir im gleichen Auto sitzen, fällt ein Erfolgsfaktor weg.»

Ein teaminterner WM-Kampf bringe aber auch Komplikationen mit sich, räumte der Australier ein. «Du kannst auf der Strecke die gleichen Stärken und Schwächen haben, und angesichts der Tatsache, dass es ohnehin schwierig ist, einem Gegner dicht zu folgen, ändert sich die Reihenfolge in neun von zehn Fällen dann nicht. Das erschwert die Sache natürlich. Und auch bei den Boxenstopp-Strategien und anderen Faktoren kann es kompliziert werden, wenn beide Titelkandidaten im gleichen Team sind. Da gibt es positive und negative Aspekte.»

Er erwarte einen guten Kampf, erklärte Piastri daraufhin. «Es war immer eng zwischen uns. Es wird Wochenenden geben, an denen Lando stärker ist, und WM-Runden, in denen ich der Stärkere bin. Wir sind uns bewusst, dass wir diesen Erfolg schon lange wollen. Und wir wissen, dass uns ein Kampf erwartet. Natürlich wollen wir beide Weltmeister werden. Aber wir wollen diese Chance auch nicht nur einmal bekommen, sondern auch in den kommenden Jahren um den Titel mitkämpfen. Das ist wichtig und es ist nicht schwer, das im Hinterkopf zu behalten.»

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28:51,587 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,630 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +37,644

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +39,956

05. Alex Albon (T), Williams, +48,067

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +55,502

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +57,036

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:00,186 min

09. Carlos Sainz (E), Williams, +1:00,577

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:14,434

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:14,602

12. Esteban Ocon (F), Haas, +1:22,006

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,445

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1 Runde

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe nach Kollision

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Antriebseinheit

Oliver Bearman (GB), Haas, Antriebseinheit

Jack Doohan (AUS), Alpine, Reifenschaden nach Kollision

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6