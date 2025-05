Nach Kontroverse: FIA überarbeitet Fluch-Strafen

FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem mit Max Verstappen in Saudi-Arabien

Der Weltverband FIA teilt mit, das sportlich Reglement rund um Fluch- und Schimpfwörter angepasst zu haben. Das Thema war kontrovers diskutiert worden. An vielen Stellen wurde gelockert, an anderen verschärft.

Das falsche Wort zur falschen Zeit – das konnte in der Formel 1 bislang teuer werden.

FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem hatte vor knapp zwei Wochen angekündigt, in der Fluchwort-Thematik zurückzurudern und in Folge zahlreicher Proteste von Fahrer-Seite die Regeln zu entschärfen. Nun hat der Weltverband offiziell Änderungen am Sportkodex bestätigt.

Vor dem Rennwochenende in Imola und damit vor dem zweiten Triple-Header der Saison gab der Weltverband FIA eine Reihe von Änderungen am berühmt-berüchtigten Anhang B des Internationalen Sportkodex bekannt, in dem es unter anderem um Fluch- und Schimpfworte geht.

Kurz zusammengefasst bedeutet das: Niedrigere Geldstrafen für Verstöße, Strafen können bei Ersttätern ganz ausgesetzt werden und es wird ein Unterschied gemacht, in welchem Kontext ein Verstoß passiert. An anderer Stelle wird verschärft. Schauen wir uns das im Detail an…

Niedrigere Geldstrafen: Die Grundstrafe soll von 10.000 auf 5.000 Euro halbiert werden. In anderen Rennserien wird teils noch stärker reduziert.

Komplettes Aussetzen der Stafe: Die Rennkommissare sollen die Möglichkeit haben, eine Strafe für bestimmte Arten von Verstößen vollständig auszusetzen, sofern es sich um den ersten Verstoß des Fahrers oder Teams handelt. Außerdem sollen mildernde Umstände gegebenenfalls berücksichtigt werden können. Hier gibt es also künftig zwei Optionen, um Vorfälle komplett straffrei zu lassen.

Kontrollierte vs. unkontrollierte Umgebungen: Künftig sollen die Rennkommissare zwischen sogenannten «kontrollierten und nicht kontrollierten Umgebungen» unterscheiden können. Dazu heißt es: «Zu kontrollierten Umgebungen zählen beispielsweise Pressekonferenzen, während nicht kontrollierte Umgebungen spontane Kommentare von Fahrern oder Teams auf der Strecke oder während einer Rally-Etappe umfassen.» Sprich: Bei spontanen Flüchen im Rennen könnten die Offiziellen künftig Nachsicht walten lassen. In Pressekonferenzen wird aber davon ausgegangen, dass die Piloten nicht von ihren Emotionen übermannt werden und sich entsprechend nicht zu Fluchwörtern hinreißen lassen. Das muss allerdings noch bei einer elektronischen Abstimmung durch den Weltmotorsportrat gebilligt werden.

Einige Lockerungen und Entschärfungen also – an anderer Stelle wird der Kurs aber strikter: Bei Beleidigungen von Offiziellen sollen sportliche Strafen statt wie bisher Geldbußen möglich sein. Und: «Rassistische und diskriminierende Äußerungen werden weiterhin konsequent geahndet.»

Mohammed Ben Sulayem hatte sich für härtere Strafen für unter anderem Fluch- und Schimpfwörter eingesetzt. Die Fahrer stellten sich dagegen. Der öffentliche Druck wurde größer und größer. Nun der Kompromiss. Ben Sulayem begründet die Veränderung im Kodex mit seiner eigenen Erfahrung als Fahrer: «Als früherer Rally-Pilot kenne ich die Bandbreite an Emotionen aus erster Hand, die man während eines Wettbewerbs erlebt».

Die Bekanntmachung folgte einen Tag nach einem unbestätigten Bericht der britischen BBC, dem zufolge der Präsident plane, die Meldefrist für Präsidentschaftskandidaten für die Wahl im Dezember (also seine Herausforderer) vorzuziehen und dem Amtsinhaber ein Veto einzuräumen.

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28:51,587 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,630 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +37,644

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +39,956

05. Alex Albon (T), Williams, +48,067

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +55,502

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +57,036

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:00,186 min

09. Carlos Sainz (E), Williams, +1:00,577

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:14,434

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:14,602

12. Esteban Ocon (F), Haas, +1:22,006

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,445

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1 Runde

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe nach Kollision

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Antriebseinheit

Oliver Bearman (GB), Haas, Antriebseinheit

Jack Doohan (AUS), Alpine, Reifenschaden nach Kollision

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6