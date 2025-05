Ex-Pilot Palmer: Ferrari ist die größte Enttäuschung

Der frühere Formel-1-Pilot Jolyon Palmer urteilt hart über Ferrari. Für den Experten sind die Roten die größte Enttäuschung der bisherigen Saison. Was die Eingewöhnung von Lewis Hamilton damit zu tun hat.

Harte Worte über Ferrari!

Ex-Pilot Jolyon Palmer (35 Grands Prix) schreibt in seiner Kolumne auf formula1.com: «Meiner Meinung nach war Ferrari bisher das enttäuschendste Team, nachdem es das Jahr 2024 so stark beendet hatte.»

Im Vorjahr hatte sich die Scuderia nach oben gekämpft, fuhr im letzten Rennen in Abu Dhabi noch um die Team-WM mit und musste sich knapp McLaren geschlagen geben. Nach dem Winter nun konnte Ferrari nicht an die Vorsaison anknüpfen, fährt aktuell den eigenen Erwartungen hinterher. Platz 4 in der Team-WM, Rang 5 und 7 in der Fahrerwertung. Neuzugang Lewis Hamilton tut sich noch schwer. Aber auch das Auto ist einfach zu langsam.

Palmer: «Mit der Verpflichtung von Hamilton hätte dies ein glorreiches Jahr für das Team werden müssen.Wir haben zu Beginn in China einen kleinen Vorgeschmack darauf gesehen, als Lewis mit dem Auto zufriedener war, den Sprint gewann und das Team konkurrenzfähig war.» Doch im Grand Prix wurden dann beide Ferrari nachträglich disqualifiziert. Seitdem bleiben die Erfolge aus.

Palmer analysiert: «Hamilton ist ein Fahrer, der in den letzten beiden Saisons mit einer sprunghaften Instabilität des Hecks zu kämpfen hatte. Mit dieser Unbeständigkeit hatte er auch im vergangenen Jahr bei Mercedes zu kämpfen, und dieser Trend scheint ihn bislang auch bei Ferrari zu verfolgen. Er fährt Kurven generell gerne mit hoher Geschwindigkeit an, braucht dafür aber ein stabiles Heck. In Melbourne haben wir gesehen, wie er versucht hat, seinen Fahrstil anzupassen, um mehr aus dem Auto herauszuholen.»

Palmer: «Dieser Prozess ist offensichtlich noch nicht abgeschlossen, ebenso wie die Suche nach dem richtigen Rhythmus mit seinem Renningenieur Riccardo Adami – und das sind alles Kinderkrankheiten, von denen ich bezweifle, dass sowohl das Team als auch der Fahrer damit so weit in der Saison noch gerechnet haben.»

Ein Viertel der Saison ist bereits um, 6 GPs und zwei Sprints gefahren. Für Ferrari steht nun ausgerechnet das Heim-Rennen in Imola an.

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28:51,587 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,630 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +37,644

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +39,956

05. Alex Albon (T), Williams, +48,067

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +55,502

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +57,036

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:00,186 min

09. Carlos Sainz (E), Williams, +1:00,577

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:14,434

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:14,602

12. Esteban Ocon (F), Haas, +1:22,006

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,445

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1 Runde

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe nach Kollision

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Antriebseinheit

Oliver Bearman (GB), Haas, Antriebseinheit

Jack Doohan (AUS), Alpine, Reifenschaden nach Kollision

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6