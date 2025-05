Yuki Tsunoda in Imola: «Ich weiss, was ich tun muss»

Die WM-Runde in Imola ist ein Heimspiel für Yuki Tsunoda, der seit einigen Jahren in Italien wohnt. Nicht nur deshalb ist das Wochenende auf dem Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari ein besonderer Termin für ihn.

Vier Rennwochenenden hat Yuki Tsunoda für das Red Bull Racing Team bestritten, und dabei zwei Mal gepunktet. Zwei WM-Zähler gab es für den kleinen Japaner beim Rennen in Bahrain, das er als Neunter beendete. Vier weitere Punkte holte er beim jüngsten Kräftemessen in Miami für Platz 6 im Sprint und Rang 10 im Rennen.

Von der Teamführung bekam der aktuelle WM-Elfte ein gutes Zwischenzeugnis ausgestellt. Teamchef Christian Horner erklärte in Miami: «Er hat einen guten Erfahrungsschatz mitgebracht und gibt ein gutes Feedback. Er hat auch eine wirklich positive Energie ins Team gebracht – denn er ist ein ziemlicher Charakter. Und er ist sicherlich auch schnell. Wenn er das nötige Vertrauen findet, denke ich, dass wir ihn weiter vorne in der Startaufstellung sehen werden.»

Letzteres ist auch das Ziel von Tsunoda, der mit Blick auf das anstehende Rennwochenende in seiner Wahlheimat Italien erklärt: «Wir werden hier ein paar Updates ans Auto bringen, die uns helfen sollten, Fortschritte zu machen. Generell fühle ich mich im Auto schon sehr wohl, was angesichts der kurzen Zeit, die ich darin verbracht habe, vielversprechend ist. Aber ich weiss auch, was ich tun muss.»

«Wir brauchen eine bessere Fahrzeug-Balance, damit wir konkurrenzfähig sind. Und ich weiss, dass es wichtig ist, dass ich weiter vorne lande. Dieses Wochenende werden wir das 400. Rennen des Teams bestreiten, auch deshalb ist es wichtig, dass wir eine gute WM-Runde erleben», fügt der 25-Jährige an.

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6