Mario Andretti: Norris/Piastri? McLaren muss handeln!

Der US-Amerikaner Mario Andretti, Indy 500-Sieger und Formel-1-Weltmeister, analysiert die Lage von McLaren und die heikle Frage, wie die WM-Leader mit Oscar Piastri gegen Lando Norris umgehen sollen.

Die Ausgangslage in der Formel 1 und von McLaren, vor dem Imola-Wochenende: Nach seinem vierten Saisonsieg führt der Australier Oscar Piastri in der WM mit 131 Punkten, auf Rang 2 liegt Lando Norris mit 115 Zählern.

Natürlich stellt sich die Frage: An welchem Punkt muss McLaren einen Piloten priorisieren, um die Chance auf den WM-Titel zu optimieren?

Bislang gilt, was McLaren die Papaya-Regel nennt: Piastri und Norris haben freie Fahrt, mit der Auflage, sich auf der Rennstrecke so zu benehmen, dass eine Kollision und der Verlust von Punkten vermieden werden.

Mario Andretti, die US-amerikanische Rennlegende, inzwischen 85 Jahre alt, Sieger des Indy 500 und des Formel-1-WM-Titels, sagt im Formel-1-Podcast Beyond The Grid: «Wenn du im gleichen Team zwei Siegfahrer hast, wie gehst du dann damit um?»



«Nur einer kann gewinnen. Wir haben es zum Beispiel 1973 mit dem Lotus-Duell zwischen Emerson Fittipaldi und Ronnie Peterson erlebt, am Ende wurde Jackie Stewart Weltmeister.»



«Aus meiner Sicht musst du bis zur Saisonmitte den Piloten freie Fahrt geben, und wer dann die Nase vorn hat, der ist eben die neue Nummer 1.»



«Für McLaren ist das eine schönes Problem, aber auf der anderen Seite eine kritische Entscheidung, die früher oder später kommen muss. Also mir wäre es unangenehm, diese Entscheidung fällen zu müssen.»



Der 53-jährige McLaren-Geschäftsleiter Zak Brown hat dazu schon Ende April in Jeddah festgehalten: «Wir haben zwei Rennfahrer, die um die Spitze mitgeigen, und in gewisser Weise spielt es gar keine Rolle, dass sie für das gleiche Team fahren. Sie werden auch bei den kommenden Rennen auf Augenhöhe fahren, und natürlich sind wir uns dessen bewusst, dass es früher oder später zu einer haarigen Situation kommen wird.»



«Am liebsten wäre es mir fast, diese Situation würde früher als später geschehen. Dann könnten wir das gleich mal hinter uns bringen. Aber ich glaube, das wird unterm Strich gar nicht so aufregend, wie sich die Leute das vorstellen.»



«Wenn es dann passieren wird, dann erwarte ich eine Art Rennzwischenfall. Und der kommt. Es ist unvermeidlich. Aber die beiden sind grosse Jungs. Lando und Oscar sind keine Hitzköpfe. Also zerbreche ich mir den Kopf nicht. Gleichzeitig gebe ich zu – ich werde in gewisser Weise erleichtert sein, wenn es denn mal endlich passiert.»







Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28:51,587 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,630 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +37,644

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +39,956

05. Alex Albon (T), Williams, +48,067

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +55,502

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +57,036

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:00,186 min

09. Carlos Sainz (E), Williams, +1:00,577

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:14,434

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:14,602

12. Esteban Ocon (F), Haas, +1:22,006

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,445

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1 Runde

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe nach Kollision

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Antriebseinheit

Oliver Bearman (GB), Haas, Antriebseinheit

Jack Doohan (AUS), Alpine, Reifenschaden nach Kollision





WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6