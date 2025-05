Max Verstappen: Das muss in Imola passieren

Die letzten drei Formel-1-Kräftemessen in Imola konnte Max Verstappen für sich entscheiden. Der vierfache Champion hofft auch in diesem Jahr auf einen Erfolg. Er weiss, worauf es auf der italienischen Strecke ankommt.

Nach dem ersten Saison-Viertel steht das erste Europa-Rennen auf dem Formel-1-Programm, und dieses wird auf dem Traditionskurs von Imola ausgetragen. Auf dieser Strecke war zuletzt Max Verstappen der grosse Sieger, sowohl 2021 als auch 2022 und 2024 gewann der Red Bull Racing-Star das Rennen auf dem 4,909 km langen Rundkurs (2023 fiel das Rennen wegen eines Unwetters aus, das die Strecke überflutete).

Ob der 27-jährige Niederländer auch in diesem Jahr der Erste sein wird, der die Zielflagge sieht, hängt stark vom Samstag ab, wie Verstappen weiss: «Imola ist eine traditionelle Strecke, die technisch anspruchsvoll ist und auf der ich immer gerne unterwegs bin. Es ist aber schwierig, auf diesem Kurs einen Gegner zu überholen, deshalb wird das Qualifying entscheidend sein.»

Für sein Red Bull Racing Team markiert das Rennen einen Meilenstein in der eigenen Geschichte. Denn die Mannschaft aus Milton Keynes bestreitet an diesem Wochenende sein 400. Formel-1-Rennen. «Es gibt vieles, worauf wir stolz zurückblicken können», erklärt Verstappen stolz. «Wir haben viele Rekorde gebrochen und es ist schön, auf die Errungenschaften zurückblicken zu können.»

«Aber wir wollen natürlich noch mehr erreichen», fügt der Titelverteidiger gewohnt kämpferisch an. Damit er schon in Imola einen weiteren Erfolg feiern kann, nutzte er die vergangenen Tage zur Vorbereitung: «Ich war beim Team im Werk und habe im Simulator trainiert, das war ganz gut», erzählt der 64-fache GP-Sieger. «Wir haben alle wirklich hart gearbeitet und wissen, dass wir gleich von Anfang an bei der Musik sein müssen.»

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6