Montoya: «Norris muss gegen Verstappen umdenken»

​GP-Sieger Juan Pablo Montoya beobachtet den Formel-1-WM-Kampf genau. Der 49-jährige Kolumbianer ist der Ansicht, McLaren-Fahrer Lando Norris müsse dringend umdenken, wenn es gegen Max Verstappen geht.

Zwei Mal Max Verstappen gegen einen McLaren-Fahrer, zwei Mal ein anderer Ausgang, auch wenn der Vergleich 1:1 deckungsgleich ist. Also – Verstappen gegen Oscar Piastri in der ersten Kurve nach dem Start zum Saudi-Arabien-GP, Piastri gibt nicht nach, Verstappen fährt geradeaus, bleibt aber vorne, kassiert später dafür eine Strafe. Piastri gewinnt.

Dann – Verstappen gegen Lando Norris in der ersten Kurve nach dem Start zum Miami-GP, Norris gibt nicht nach, aber Verstappen hat seine Ellenbogen weit ausgefahren, Norris gerät neben die Bahn, fällt zurück, kämpft sich später noch auf Rang 2 hoch, aber der Sieg geht an Piastri. Erneut.

Der Kolumbianer Juan Pablo Montoya hat sich all das genau angeschaut, und der WM-Dritte von 2002 und 2003 erkennt Unterschiede im Zweikampf.



Montoya, der sieben seiner 94 Grands Prix gewinnen konnte, sagt in seiner Kolumne fürs Online-Casino Spin Genie: «Norris ist völlig selber schuld, sich in diese Position gebracht zu haben, ohne Not.»



«Norris wollte es kurz nach dem Start zum Miami-GP Verstappen so richtig zeigen, aber das wirkte alles ein wenig verzweifelt. Wenn er analytischer vorgehen würde und gleichzeitig entschlossener wäre, dann hätte er ein einfacheres Leben.»



«Bei Lando habe ich immer den Eindruck, dass er Max in einen Fehler zwingen will, der aber bei Verstappen nur ganz selten kommt. Es ist für Norris an der Zeit, seine Herangehensweise zu ändern. Lando war doch in Miami in einer prima Ausgangslage. Er hatte sich den zweiten Startplatz geholt und war schneller als Oscar Piastri.»



«Dann hat eine schlechte Entscheidung seine Sieg-Chance beendet. Er hat sich wieder vorgekämpft, und das hat er wirklich gut gemacht. Aber er muss sich mehr auf seinen eigenen Speed konzentrieren und darauf, das Beste aus sich selber zu holen.»



«Ich glaube, wenn ihm das gelingt, dann wird er nicht nur Verstappen hinter sich lassen, sondern auch gleich Piastri.»



«Wir sind alle verschieden, wenn das Helmvisier runterklappt. Klar kann es Norris jederzeit mit Verstappen aufnehmen, aber er läuft dabei einfach Gefahr, weiter Punkte auf Piastri einzubüssen.»



«Wir als Fans finden solche Zweikämpfe natürlich klasse, aber Fakt ist, dass dies in einem WM-Kampf unnötig ist.»





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28:51,587 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,630 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +37,644

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +39,956

05. Alex Albon (T), Williams, +48,067

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +55,502

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +57,036

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:00,186 min

09. Carlos Sainz (E), Williams, +1:00,577

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:14,434

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:14,602

12. Esteban Ocon (F), Haas, +1:22,006

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,445

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1 Runde

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe nach Kollision

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Antriebseinheit

Oliver Bearman (GB), Haas, Antriebseinheit

Jack Doohan (AUS), Alpine, Reifenschaden nach Kollision





WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6