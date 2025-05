Oliver Bearman kritisiert Regelhüter: «Total unfair»

Im Imola-Qualifying gab es gleich zwei Unterbrechungen. Eine davon wurde Oliver Bearman zum Verhängnis. Der Haas-Pilot drehte eine Runde, die schnell genug für den Q2-Einzug war, kam aber dennoch nicht weiter.

Das Haas-Team musste in Imola eine bittere Pille schlucken. Bereits nach dem ersten Qualifying-Segment waren beide Fahrer des US-Rennstalls nicht mehr bei der Zeitenjagd um die Startaufstellung dabei. Esteban Ocon landete auf dem 18. Platz, sein Teamkollege Oliver Bearman musste sich mit dem 19. Rang begnügen.

Das fiel dem jungen Briten schwer, schliesslich hatte er kurz vorher eine Runde gedreht, die locker fürs Weiterkommen gereicht hätte. Weil aber wegen des Crashs von Rückkehrer Franco Colapinto die roten Flaggen geschwenkt wurden, zählte der Umlauf nicht.

Bearman ärgerte sich: «Wir sehen das rote Licht auf unserem Lenkrad-Display und das passierte erst, als ich schon locker über die Linie gefahren war. Als ich mir das Outboard-Video angeschaut habe, war es auch klar, dass keine roten Flaggen gezeigt wurden, als ich über die Ziellinie kam, deshalb glaube ich, dass es total unfair war, dass meine Rundenzeit gestrichen wurde.»

«Ich habe das Gefühl, dass eine Entscheidung, die gefällt wurde, nicht zurückgenommen oder geändert wird, auch wenn sie klar falsch war, und das finde ich etwas hart. Ich weiss auch nicht, warum es zehn Minuten dauerte, bis sie die Situation einschätzen konnten. Es ist meiner Meinung nach ein klarer Fall, und angesichts dessen, was ich gesehen habe, war es extrem klar. Leider traf das nicht auf sie zu. Ich war mir aber ziemlich sicher, dass es so kommen würde, denn ich weiss, wie sie arbeiten. In dem Moment, in dem man mir die Runde gestrichen hatte, war ich mir ziemlich sicher, dass es nicht rückgängig gemacht werden würde.»

Die Regelhüter, die den Start des Q2 verzögerten, um die Sachlage zu prüfen, veröffentlichten Stunden nach dem Qualifying eine Begründung für die Entscheidung, in der es heisst, dass die roten Flaggen 3,3 sec vor Bearmans Kreuzen der Ziellinie gezeigt wurden.

Qualifying, Imola

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:14,670 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,704

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:14,807

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:14,962

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:15,431

06. Carlos Sainz (E), Williams, 1:15,432

07. Alex Albon (T), Williams, 1:15,473

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,497

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:15,746

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:15,787

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,604

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:15,765

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:15,772

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:16,260

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, ohne Zeit

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:16,379

17. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:16,518

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:16,613

19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:16,918

20. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, ohne Zeit